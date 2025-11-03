Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti: Ahmet Gülhan kimdir? İşte hayatı

SAHNEYE TESADÜFEN ÇIKTI

1940 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Gülhan'ın sanat hayatı öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'ne girmesiyle başladı. Burada İcra Konseyi Başkanı olarak tiyatro ve spordan sorumlu olan Gülhan'ın tiyatroya başlaması ise, rahatsızlanan bir oyuncunun yerine 'Duvarların Ötesinde' adlı oyunda sahneye çıkması ile tesadüfen oldu.