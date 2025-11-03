Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti: Ahmet Gülhan kimdir? İşte hayatı
Geçtiğimiz hafta akciğer rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılan, Devekuşu Kabare'nin kurucularından 85 yaşındaki Ahmet Gülhan'dan acı haber geldi.
Türk tiyatrosunun duayen ismi, yönetmen ve oyuncu Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Gülhan'ın geçtiğimiz hafta akciğerlerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Acı haberi, oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı: "Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun".
SAHNEYE TESADÜFEN ÇIKTI
1940 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Gülhan'ın sanat hayatı öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'ne girmesiyle başladı. Burada İcra Konseyi Başkanı olarak tiyatro ve spordan sorumlu olan Gülhan'ın tiyatroya başlaması ise, rahatsızlanan bir oyuncunun yerine 'Duvarların Ötesinde' adlı oyunda sahneye çıkması ile tesadüfen oldu.
Öğrenci tiyatrosunda amatör olarak oyunculuğa devam eden Gülhan'ı izleyen Cahide Sonku'nun teklifi üzerine, Cahit Irgat ile kurdukları Turne Tiyatrosu'nda 'Taşra Kızı' adlı oyunla profesyonel oyunculuğa başladı.
Usta oyuncu, 1965 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda ilk defa sahnelenen Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri 'Hababam Sınıfı' oyununda da rol aldı.
DEVEKUŞU KABARE'NİN KURUCULARINDANDI
Ahmet Gülhan, Türk tiyatrosunun kilometre taşlarından biri olan Devekuşu Kabare'nin 1967'deki kuruluşunda Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte yer aldı. Gülhan, 1978'de ise Haldun Taner ile Tef Kabare'yi kurdu.
1980'li yıllarda TRT'de yayımlanan "Şüpheli Şemsettin" dizisinde canlandırdığı 'Şüpheli Şemsettin' karakteriyle de hafızalara kazındı. Sinemada "Günahını Ödeyen Adam" (1969), "Sevgili Bebeklerim" (1987), "Suluboya" (2009), "Yeni Hayat" (2015), "Çalgı Çengi İkimiz" (2016) ve "Kardeşim Benim" (2016) adlı filmlerde oynadı.
Sanatçı ayrıca, tiyatroda mesleki örgütlenme için büyük emek vermiş, tiyatro oyuncuları sendikasının kuruluşunda rol almış ve Tiyatro Oyuncuları Derneği'nin başkanlığını yapmıştı.