tiyatrodergisi.com.tr'de yer alan habere göre, ünlü aktör Reşit Gürzap’ın eşi olan Alev Gürzap İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan emekli olup Bodrum’a yerleşmişti.
Alev Gürzap Kimdir?
1936 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Gürzap, yaş haddi nedeniyle emekli olmasının ardından, özel tiyatrolarda çalışmalarına devam etti. Tiyatro İstanbul bünyesinde çalıştı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
1946 yılında Shakespeare’in çocuk oyunu “Fırtına” ile tiyatroya adım atan Gürzap, 17 yıl süreyle Lüküs Hayat’ta “Mısırlı Afet”i oynadı. 1999 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’ne İlkay Saran’la birlikte aynı oyundaki aynı rolden aday gösterildiler. Gürzap, 1997 yılında değişimli olarak oynadıkları “Oyun Karıştı” oyunundaki baş kadın rolüyle o yılın en başarılı komedi oyuncusu dalında aday oldu.
Rol aldığı bazı oyunlar
Krallar da Ölür
Lüküs Hayat
Altı Derece Uzak
Deli Bal
Bir Sabah Gülerek Uyan
Filmografisi
Dicle – 2007
Son Yaprak – 2004
Yıldızların Altında – 2002
Baykuşların Saltanatı – 2000
Affet Bizi Hocam – 1998
Geyikler, Annem ve Almanya – 1987
Nasıl İsyan Etmem – 1982
Alişan – 1982
Yasak Aşk – 1981
Sabıkalı – 1974
Ana Kucağı – 1959
Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma – 1957
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Alev Gürzap vefat etti. Bodrum’da yaşamını yitiren Alev Gürzap, dün Torba’da toprağa verildi.
tiyatrodergisi.com.tr'de yer alan habere göre, ünlü aktör Reşit Gürzap’ın eşi olan Alev Gürzap İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan emekli olup Bodrum’a yerleşmişti.