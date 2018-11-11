Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Alev Gürzap vefat etti. Bodrum’da yaşamını yitiren Alev Gürzap, dün Torba’da toprağa verildi.

tiyatrodergisi.com.tr'de yer alan habere göre, ünlü aktör Reşit Gürzap’ın eşi olan Alev Gürzap İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan emekli olup Bodrum’a yerleşmişti.



Alev Gürzap Kimdir?

1936 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Gürzap, yaş haddi nedeniyle emekli olmasının ardından, özel tiyatrolarda çalışmalarına devam etti. Tiyatro İstanbul bünyesinde çalıştı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

1946 yılında Shakespeare’in çocuk oyunu “Fırtına” ile tiyatroya adım atan Gürzap, 17 yıl süreyle Lüküs Hayat’ta “Mısırlı Afet”i oynadı. 1999 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’ne İlkay Saran’la birlikte aynı oyundaki aynı rolden aday gösterildiler. Gürzap, 1997 yılında değişimli olarak oynadıkları “Oyun Karıştı” oyunundaki baş kadın rolüyle o yılın en başarılı komedi oyuncusu dalında aday oldu.

Rol aldığı bazı oyunlar

Krallar da Ölür

Lüküs Hayat

Altı Derece Uzak

Deli Bal

Bir Sabah Gülerek Uyan

Filmografisi

Dicle – 2007

Son Yaprak – 2004

Yıldızların Altında – 2002

Baykuşların Saltanatı – 2000

Affet Bizi Hocam – 1998

Geyikler, Annem ve Almanya – 1987

Nasıl İsyan Etmem – 1982

Alişan – 1982

Yasak Aşk – 1981

Sabıkalı – 1974

Ana Kucağı – 1959

Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma – 1957