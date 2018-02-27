Ankara'daki evinden çıkarken geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan usta oyuncu Ferdi Merter'in sağlık durumu iyi

Usta oyuncu Ferdi Merter talihsiz kaza kurbanı oldu. Ferdi Merter, Ankara'daki evinden çıktığı sırada tansiyon problemi yüzünden dengesini kaybedip düştü. Usta oyuncu Merter geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı.



Ses sanatçısı Onur Akay, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi sosyal medya hesabından duyurdu.



Akay, Usta oyuncu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:







"Ferdi Merter, Ankara'daki evinden çıkarken tansiyon problemi yüzünden başının dönmesi ile yere düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan değerli oyuncumuzun kalça kemiği kırıldı ve ameliyat oldu. Doktorları, 12 hafta sonra eski sağlığına kavuşacağını söylüyor. Acil şifalar dilerim"



ulusal.com.tr