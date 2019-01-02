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Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un acı günü

Ferhan Şensoy'un kardeşi Ahmet Vildan Şensoy hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un acı günü

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kardeşi Ahmet Vildan Şensoy hayatını kaybetti.

Acı haberi, Ferhan Şensoy’un oyuncu kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından duyurdu.

Derya Şensoy paylaşımında, "Canım amcam Ahmet Vildan Şensoy'u bugün sonsuzluğa uğurladık. Onu tanımış olanların kendini şanslı hissedeceği kadar şahsına münhasır, naif, sevgi dolu bir insanı kaybettik. Güzel gülüşü, hayatla alay eden zekası hep bizimle yaşayacak" notunu yazdı.

 

Etiketler; #ferhan şensoy
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