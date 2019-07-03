Usta oyuncu Kemal Sunal mezarı başında anıldı

Türk sinemasının en içten gülen ve güldüren yüzü denilince akla ilk o'nun adı gelir. Usta oyuncu Kemal Sunal, aramızdan ayrılışının 19'uncu yılında, kabri başında anıldı.

Kibar Feyzo, İnek Şaban, Sakar Şakir ve daha niceleri... O, yaşam verdiği her karakteri, milletinin gönlüne kazıdı. Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, asla unutulmadı.



19 yıl önce aramızdan ayrıldı. Gönüllere kurduğu tahtta yeri hep baki kaldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bugün anma töreni yapıldı. Tüm yurtta da bugün O'nun adı yankılandı.



Eşi Gül Sunal, O'nun yaşam felsefesinin kendilerine hep yol gösterici olduğunu söyledi.



Usta oyuncunun kızı Ezo Sunal, babasının geride kocaman bir aile bıraktığını belirtti. Konu filmlerine gelince de;



Oğlu Ali Sunal ise, babasının filmleri, fikirleri ve gülüşüyle hala hayatta olduğunu vurguladı.



11 Kasım 1944'te 'merhaba' dediği yaşama, 3 Temmuz 2000'de 'elveda' dedi. Korkusu nedeniyle yaşamında hiç uçağa binmeyen Sunal, oynayacağı son filmin çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.



Kendisinin dediği gibi 'yokluklar, Kemal Sunal'ı yarattı. Sinema tarihinin unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdırdı.



Kemal Sunal, iki gözümüzün çiçeği, ışık içinde ve rahat uyu...





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