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Usta oyuncu Levent Kırca, aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu

Usta oyuncu Levent Kırca, aramızdan ayrılalı tam 3 yıl oldu. Kırca, ölümünün 3'üncü yıldönümünde İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anmaya üyesi olduğu Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Olacak O Kadar ekibi oyuncuları ve sevenleri katıldı.

Usta oyuncu Levent Kırca, aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu

Güldürürken düşündüren usta oyuncu 3 yıl önce aramızdan ayrıldı.

Karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta tiyatrocu Levent Kırca, ölümünün 3'üncü yıldönümünde İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Törene katılım yoğundu... Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Olacak O Kadar ekibi oyuncuları oradaydı. Sevenleri onu yalnız bırakmadı.

Saygı duruşunun ardından Kırca'nın mezarına karanfiller bırakıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #LEvent Kırca
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