Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen karakter oyuncularından sinema emekçisi Yakup Yavru Adana'da kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. 25'inci Adana Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen sanatçı, hayata veda ettiği o gün 25'inci Yıl Emek Ödülü'nü alacaktı.

Beyazperde ve ekranların sevilen karakter oyuncularındandı Yakup Yavru. 25'inci Yıl Emek Ödülü'nü almak üzere geldiği Adana Film Festivali'nde, ödülünü alacağı gün sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Ödülünü alamadan, 66 yaşında hayata veda etti.



25'inci Adana Film Festivali Onur Ödülleri törenine katılan sanatçı, daha sonra oteline gitti. Ancak sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Acil servis tarafından ilk müdahalesi yapılarak özel bir hastaneye götürüldü. Ancak kurtarılamadı. Açıklamayı hastane başhekimi Ali Uçurucu yaptı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de haberi duyar duymaz hastaneye geldi. Sanatçının oğluyla da telefonla görüştü, başsağlığı diledi.



Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da sevilen sanatçının festivalde 25'inci Yıl Emek Ödülü'nü alamadan hayata veda etmesinden dolayı üzgün.



Festivalin 25'inci Yıl gala gecesi ve Ziynet Sali konseri, vefat nedeniyle iptal edildi. Sanatçı için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Yusuf Sezgin, Nuri Alço, Coşkun Göğen ve diğer sanatçı dostları merhuma dua etti. Öldüğü gün kendisine verilecek olan Emek Ödülü, fotoğrafının yanına bırakıldı.



Sanatçı Mayıs ayında "Ölümlü dünya, ne olur ne olmaz" diyerek memleketi Amasya'da kendine bir mezar ve çeşme yaptırmış, mezarı başında poz vermişti. "Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım dedim. Yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor." demişti. Adana'daki törenin ardından Amasya'ya, son yolculuğuna uğurlandı usta sanatçı...



Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya’da doğdu. Aslında öğretmen olan sanatçı, mesleği boyunca bir çok ilde görev yaptı ve tiyatroya ilgi duymaya başladı.



“Bana Sevgiyi Anlat” dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan sanatçı, “Böyle mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi dizilerde yer aldı. Oyuncu ayrıca “Babam ve Oğlum”, "Sağ Salim" “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”, “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi pek çok filmde de rol almıştı.