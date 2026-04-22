Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.
Aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan usta oyuncunun vefat haberi, ailesi tarafından kamuoyuna bildirildi.
'OLACAK O KADAR' VE EFSANE DİZİLERLE EKRANA GELDİ
Kariyeri boyunca çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Ferdi Atuner, özellikle Levent Kırca ile birlikte oynadığı 'Olacak O kadar' skeçleriyle geniş çevrelerce tanındı.
Seslendirme sanatçısı olarak da görev yapan Atuner; televizyon ekranlarında 'Çılgın Bediş', 'Ayrılsak da Beraberiz', 'En Son Babalar Duyar', 'Reyting Hamdi' ve 'Çocuklar Duymasın' gibi çok izlenen dizilerle seyirci karşısına çıktı.