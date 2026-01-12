Usta sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Haldun Dormen, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili oğlu Ömer Dormen'den açıklama geldi.

Yayınlanma:

Tiyatro dünyasının duayen ismi, oyuncu, yönetmen ve yazar Haldun Dormen, bir süre önce enfeksiyon teşhisiyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

97 yaşındaki sanatçının durumu, hastanedeki sürecin ardından ciddileşmiş ve Dormen yaklaşık bir hafta önce yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti.

SOLUNUM DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Haldun Dormen’in sağlık seyrine ilişkin son bilgiyi oğlu Ömer Dormen paylaştı. Babasının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirten Ömer Dormen, usta ismin solunum fonksiyonlarının daha iyi desteklenebilmesi amacıyla bugün doktor kararıyla entübe edildiğini açıkladı.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Zorlu bir süreçten geçtiklerini ancak umutlarını koruduklarını belirten Ömer Dormen, babasının bu durumu atlatacağına yürekten inandıklarını ifade etti. Sevenlerinden manevi destek beklediklerini vurgulayan Dormen, önümüzdeki günlerde hastaneden iyi haberler vermeyi umut ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Dualarınızı eksik etmeyin"

Devlet Sanatçısı ünvanını taşıyan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatındaki 72. yılını geride bırakıyor. Türk tiyatrosuna sayısız eser ve öğrenci kazandıran usta sanatçı, kariyeri boyunca birçok prestijli ödüle layık görüldü.

Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından verilen Onursal Bilim Doktoru ünvanının yanı sıra, pek çok önemli festivalde onur ödüllerinin sahibi oldu.

haldun dormen
