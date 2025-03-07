Usta sanatçı İlhan Şeşen’den üzücü haber

76 yaşındaki Şeşen, geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve tedavi sürecine başlamıştı. Ancak son günlerde sanatçının sağlık durumunun kritik seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında İlhan Şeşen'in sağlık durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İlhan Şeşen’den üzücü bir haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sanatçının uzun süredir kanserle mücadele ettiğini biliyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirtiyor. Görüştüğüm kaynaklar, Şeşen’in hastane ve ev arasında gidip geldiğini ancak durumunun kritik bir aşamaya ulaştığını söylüyor."

Sanat dünyasının sevilen ismi İlhan Şeşen için hayranları ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor.