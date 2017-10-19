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Usta sanatçı Mübeccel Özpınar hayatını kaybetti!

Bir döneme damga vuran Türk halk müziği sanatçısı Mübeccel Özpınar vefat etti.

Usta sanatçı Mübeccel Özpınar hayatını kaybetti!

Türk halk müziği sanatçısı Mübeccel Özpınar’ın vefat ettiğini Onur Akay duyurdu.
 
Usta sanatçının tekerlekli sandalyede şarkı söylerken çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Akay, “Sanatçı Yaşam Evi’nden acı haber! Emektar sanatçılarımıza umut ışığı olan Yakacık Sanatçı Yaşam Evi sakinleri ile görüştüm ve daha önce kalp rahatsızlığı olan ve 2 kez ameliyat geçiren Türk halk müziği sanatçısı Mübeccel Özpınar’ı kaybetmenin acısını yaşıyorlar. Ani rahatsızlanma sonucunda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve hayatını kaybeden Özpınar, dün Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.” ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mübeccel Özpınar
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