Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı İşlek, öğrencilerle adliyede bir araya geldi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, öğrencilerle adliyede buluşup çeşitli hediyeler verdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Sonel'in, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve bazı kurum yetkilileriyle ilçeleri ziyaret ederken öğrencilere verdiği sözleri yerine getirmeye devam ettiği belirtildi.



Sonel'in ilçe ziyaretlerinde öğrencilere sinema sözü verdiği ve her hafta bir ilçeden gelen öğrencileri makamında ağırladığı anımsatılan açıklamada, Sonel'in bu hafta Nazımiye ilçesinden gelen öğrenciler ile Başsavcı İşlek'in makamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verip ikramda bulunan Sonel'in, öğrencileri makamında ağırlayan İşlek'e teşekkür ettiği bildirildi.



Sonel, öğrencilerle sohbetinde şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı kıymetlilerimiz, burası başsavcı amcanızın odası, hoş geldiniz. Öncelikle sizleri yetiştiren öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Bakın aramızda yine jandarmamız ve emniyetimizden komutan ve polis teyzeleriniz ve amcalarınız var. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlere eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız."



Başsavcı İşlek de meslek hayatında ilk defa adliyede böyle bir etkinlikle karşılaştığını ve mutlu olduğunu belirterek, "Sevgili öğrencilerimiz bu ziyaretinizden çok mutlu olduk. Adliyemizi şenlendirdiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Valimize ve sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum." dedi.



Öğrencilere adliyedeki çalışmalar hakkında bilgi veren İşlek, daha sonra Sonel ile hakim ve savcı olmak isteyen öğrencilere cübbe giydirerek mutluluklarına ortak oldu.