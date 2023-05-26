Van Googh'un satabildiği tek tablo hangisidir?
Van Googh'u hepimiz kulağını kesip tabloya yapıştıran kişi olarak biliriz ama hayatı boyunca yoksulluk ile mücadele etmiş, öldükten sonra ünlü olmuş birisidir. Van Googh binlerce tablo yapmasına rağmen neden birini satabilmiştir gelin hep birlikte Van Googh'a ve o tablosuna bakalım.
VAN GOGH KİMDİR?
Vincent Willem Van Gogh 30 Mart 1853 tarihinde Groot-Zundert Hollanda'da doğdu. Henüz 27 yaşındayken ressam oldu ve 37 yaşında ölene kadar binlerce sanat eseri yarattı.
KULAĞIN TAMAMINI KESMEDİ
Halk arasında van Gogh'un kulağını kestiğine inanılır ama aslında sadece kulak memesinin bir kısmını kesmiştir. Kabul gören versiyona göre sanatçı, 1888 Noel'inde kaldıkları Arles'da arkadaşı Paul Gauguin ile yaşadığı bir tartışmanın ardından kendini usturayla kesmiştir. Daha sonra bir geneleve koşmuş ve kesik lobu bir fahişeye sunmuştur. İki Alman tarihçi tarafından yazılan yeni bir kitapta, gerçekte olanın Gauguin'in arkadaşının lobunu eskrim yaparken kestiği ve kendini yaralama olayının utançtan ve tutuklanmaktan kaçınmak için ikili arasında uydurulduğu iddia ediliyor. Van Gogh yarasını Sargılı Kulakla Otoportre adlı eserinde ölümsüzleştirmiştir.
KIRMIZI ÜZÜM BAĞI
Van Gogh yaşamı boyunca bir ressam olarak asla ünlü olmadı ve sürekli yoksullukla mücadele etti. Hayattayken sadece bir tablosu satıldı: Ölümünden yedi ay önce Belçika'da 400 franka satılan Kırmızı Üzüm Bağı. En pahalı tablosu olan Dr. Gachet'nin Portresi 1990 yılında 148,6 milyon dolara satılmıştır.
Kaynak: https://www.vangoghmuseum.nl/en/art-and-stories/vincent-van-gogh-faq/how-many-paintings-did-vincent-sell-during-his-lifetime