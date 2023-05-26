Van Googh'un satabildiği tek tablo hangisidir?

KULAĞIN TAMAMINI KESMEDİ

Halk arasında van Gogh'un kulağını kestiğine inanılır ama aslında sadece kulak memesinin bir kısmını kesmiştir. Kabul gören versiyona göre sanatçı, 1888 Noel'inde kaldıkları Arles'da arkadaşı Paul Gauguin ile yaşadığı bir tartışmanın ardından kendini usturayla kesmiştir. Daha sonra bir geneleve koşmuş ve kesik lobu bir fahişeye sunmuştur. İki Alman tarihçi tarafından yazılan yeni bir kitapta, gerçekte olanın Gauguin'in arkadaşının lobunu eskrim yaparken kestiği ve kendini yaralama olayının utançtan ve tutuklanmaktan kaçınmak için ikili arasında uydurulduğu iddia ediliyor. Van Gogh yarasını Sargılı Kulakla Otoportre adlı eserinde ölümsüzleştirmiştir.