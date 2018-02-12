İstanbul Kadıköy "Kayıkhane" mekanında onlarca Atatürkçü ve sanatçı bir araya geldi

İstanbul Kadıköy "Kayıkhane" mekanında onlarca Atatürkçü ve sanatçı bir araya geldi.



"Yeryüzü Sanatçılar Topluluğu"nun düzenlediği etkinlikte buluşan pek çok müzisyen, oyuncu, şair, yazar, ressam, heykeltıraş, tiyatrocu, fotoğrafçı, dansçı, iş adamı ve gazeteciye Atatürk aşkı ve sanat ödülü verildi.



Sanatçı Akın Ok’un sunduğu etkinliğin konukları arasında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen, tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen, Rekreasyon Derneği Başkanı Canan Arabacı, müzisyen İbrahim Akıncı, müzisyen Ali Rıza Binboğa, gazeteci Hulusi Tunca, film yönetmeni Yılmaz Atadeniz de yer aldı.



Atatürk aşkı ve sanat ödülünü alan konuklar, yaptığı konuşmalarda sıkça Atatürk’ün “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” cümlesine vurgu yaparak Atatürk’ün hala yol gösterdiğini ve bugün en çok birliğe ihtiyaç duyulan dönemlerden biri olduğunu, mücadelenin ise zaferle sonuçlanacağını söyledi.



Konuşmaların ve ödül töreninin ardından Melih Güzel Sounds of İstanbul Project, Taner Tamer Saz Arkadaşları, Hasan Tosun ve Ümit Yılmaz ile Kenan Damar ve Müzik Dostları sahnede müzik performansı sergiledi.



Etkinlikte konuşan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, “Sayın Alev Coşkun’un 6 Ay kitabı Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Kasım ve 16 Mayıs 1919 arasındaki 6 ayı anlatır. Kitapta çok önemli bir bölüm var. Atatürk’e sorarlar ne ile mücadele vereceksiniz diye. Mustafa Kemal’in cevabı ondan daha önemli bir nitelik taşıyor. Atatürk ‘Çöl sanılan bu saklı alemde bizde bir hayat pınarı vardır. O hayat pınarı da Türk milletinin ta kendisidir. Onunla savaşacağım’ der. Biz de yoğun kuşatmalar altından geçsek de biz Atatürk’ün ışığında Türk milletine güvenerek mücadelemizi vereceğiz ve elbet kazanacağız.” dedi.



ulusal.com.tr