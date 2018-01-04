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Vitaly Pisarenko, İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak

Rus piyanist Vitaly Pisarenko, İstanbul Resitalleri kapsamında konser verecek.

Vitaly Pisarenko, İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak

Rus piyanist Vitaly Pisarenko, İstanbul Resitalleri kapsamında konser verecek.

Franz Liszt Uluslararası Piyano Yarışması birincisi ve müzik otoritelerince "Genç Liszt" olarak gösterilen sanatçı 9 Ocak'ta saat 20.00'de Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de sahne alacak.

Bugüne kadar 30 ülkede sahneye çıkan ve henüz 31 yaşında olan sanatçı, konserde Schubert, Prokofiev, Rachmaninov ve Liszt eserlerini yorumlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #resital #Liszt #konser #İstanbul Resitalleri
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