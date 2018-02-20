Viyana'da, Makedon sanatçılara ait eserlerden oluşan "Sanat ve Sınırlar" resim sergisi açıldı.

Avusturya’nın başkenti Viyana'da, Makedon sanatçılara ait eserlerden oluşan "Sanat ve Sınırlar" resim sergisi açıldı.



Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen sergide, ressamlar Darko Taleski ve Ferdi Bulut'a ait eserler sanat severlerle buluştu.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, enstitünün başta Türk dili ve kültürünün tanıtılmasına yönelik birçok çalışmanın yanı sıra, farklı kuruluşlarla gerçekleştirdiği etkinliklerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Yorulmaz, enstitü olarak genç sanatçılara olanak sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sanatın birleştirici rolüne dikkati çekti.

Sanatın sınır tanımadığını vurgulayan Yorulmaz, her iki sanatçının, portrelerinde farklı bakış açılarıyla aynı temayı işlediğine değinerek, şöyle konuştu:

"Sınırlar aşılarak, farklılıklara ve şans eşitliğine olanak sağlanması her iki ressamın ortak yaklaşımı. Bu iki sanatçı çalışmalarında işledikleri değerleri öğrencilerine aktararak, gençlerin sanatın gücüyle kendilerini keşfetmelerine yardımcı oluyorlar.”

Sanatseverin ilgi gösterdiği sergi, marta kadar ziyaret edilebilecek.

