Bu hafta vizyonda ödüllü yapımlardan oluşan yerli ve yabancı 7 yeni film izleyeceğiz...

Çok yakın bir arkadaş grubunun dostlar sofrası küçükcük bir oyunla yıkılacak. Neredeyse tek bir mekan kullanılan İtalya'nın ödüllü yapımı "Perfetti Sconosciuti" Ferhan Özpetek imzası ile yeniden uyarlandı. "Cebimdeki Yabancı", Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor.Eşinizi ve çoçuğunuzu, yani hayatınızın en değerli varlıklarını hain bir terör saldırısında kaybetseniz ne yapardınız? Bu sorunun peşine düşen Fatih Akın, "In The Fade", "Paramparça" ile uzun bir aradan sonra izleyici ile buluştu. 2017 Altın Küre Ödüllerinde en iyi yabancı film seçilen Paramparça, haftanın ödüllü filmlerinden."Darkest Haour", "En Karanlık Saat" İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı savaşan İngiltere'deki politik kaosa mercek tutuyor. Hitler'in ordusuna karşı mücadele eden Winston Churchill'e, Oscarlı oyuncu Gary Oldman hayat veriyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise deneyimli bir yönetmen var; Joe Wright..."Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri", "Brüj'da" ve "Yedi Psikopat" filmleriyle tanınan Martin McDonagh'ın üçüncü uzun metraj filmi. 7 dalda Oscar'a aday gösterilen kara mizah türündeki film ile kızının cinayetini aydınlatmak isteyen bir annenin tek başına verdiği mücadeleye ortak olacağız..."Lübnan" adlı filmiyle tanınan Samuel Maoz, ikinci filmi "Foxtrot" ile yine savaşın görünmeyen tarafını perdeye taşıdı. Venedik, Toronto ve İstanbul Film Festivali'nden ödülle ayrılan film, savaşta oğlunu kaybeden ve "yazgı" kavramını sorgulayan bir babanın hikayesini anlatıyor."Babasının Kızı", Türkiye ve Finlandiya ortak yapımı bir belgesel... Melisa Üneri'nin yönetmen koltuğunda olduğu film, Finlandiya'da yaşayan şen şakrak genç bir kızın babasıyla ilişkisini irdeliyor.VİZYONDA BU HAFTA