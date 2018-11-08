Bu hafta vizyonda 6 yeni film var. Dario Argento'nun 1977 yapımı "Suspiria" 41 yıl sonra yeniden çekildi. Önceki filmlerinde büyük gişe yapan Çakallarla Dansı'n 5.'si de bu hafta sinemaseverler ile buluşuyor.

Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Ceyhun Yılmaz, Şebnem Dönmez gibi isimlerin başrollerini paylaştığı "Çakallarla Dans 5" izleyici ile buluşuyor.



Fiziki farklılıkları olan Batlır'ın ameliyat olmak için bilgi yarışmasına katılması ile başlayan olayları anlatan "Batlır" adlı filmi, Sitare Yıldırım yönetti.



Julius Avery'nin yönetmenliğini üstlendiği "Overlord Operasyonu", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Dario Argento'nun 1977 yapımı kült klasiğinin hikayesini yeniden ele alan modern "Suspiria", namı dünyaya yayılmış bir dans okuluna başlayan genç bir dansçıyı ve okulun etrafında gelişen tekinsiz olaylar silsilesini anlatıyor.



"Cameron Post'a Ters Terapi". 2014 tarihli Appropriate Behavior'ın yönetmeni ve yıldızı olarak tanınan Desiree Akhavan'ın Emily Danforth'un romanından uyarlanan ve Sundance'ta ödül kazanan filmi, özgün bir büyüme hikâyesini anlatıyor.



Lynne Southerland'ın yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi, Sindirella'nın klasikleşmiş hikayesine alternatif bir bakış getiriyor.



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