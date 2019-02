Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Kanadalı roman yazarı Patrick DeWitt'in "Sisters Kardeşler" adlı kitabından uyarlanan "Sisters Biraderler" izleyici ile buluşuyor.Başrollerinde Rachel Weisz ve Emma Stone'un oynadığı "Sarayın Gözdesi", İngiltere Kraliçesi'nin her şeyiyle yakından ilgilenen iki kadının gözdelik mücadelesini anlatıyor.Florian Henckel von Donnersmarck yönetmenliğindeki "Asla Gözlerini Kaçırma"... Doğu Almanya'dan kaçarak Batı Almanya'da kendine bir hayat kurmaya çalışan fakat Nazi rejimi altında geçmiş çocukluğunun izlerinden kurtulamayan Alman sanatçı Kurt Barnert'in hikayesini beyaz perdeye taşıyor.Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini birlikte yaptığı "New York in New York", bir kaza sonrası yolları kesişen üç kişinin hikayesini etrafında dönüyor.Özkan Çelik yönetmenliğindeki "Babamın Kemikleri", erken yaşta köyünü terk eden bir adamın yıllar sonra annesinin son isteğini yerine getirmek için köyüne dönüşünü anlatıyor.Haftanın korku filmi ise yerli yapım "Sir-Ayet".Bu hafta vizyonda 2 animasyon var. Mike Mitchell ve Trisha Gum'un yönettiği animasyon türündeki yapım "Lego Filmi 2"Ding Shi'nin yönetmenliğini yaptığı "Mucize Uğur Böceği" meraklılarının sinema salonlarına bekliyor.