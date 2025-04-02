Volkan Konak'a veda! Maçka'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk müziğinin sevilen ismi, “Kuzeyin Oğlu” lakabıyla tanınan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bayram programı kapsamında verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak yere yığılmıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçı, tüm çabalara rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberi, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratırken, Konak’ın cenazesi ilk olarak İstanbul’a getirildi. Dün, İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından naaşı, son yolculuğu için memleketi Trabzon’a nakledildi.

ÜNLÜ SANATÇILAR VE SİYASİLER CENAZEYE KATILDI

Trabzon’un Maçka ilçesinde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından birçok ünlü isim ve siyasiler katıldı. Törene katılan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. Ünlü oyuncu Alper Kul ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma abimi kaybettim. Ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız, çok çok büyük bir acı oldu, kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun."

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ: BABASININ YANINA DEFNEDİLİYOR

Volkan Konak, hayattayken birçok kez Maçka’da, babasının yanında toprağa verilmek istediğini dile getirmişti. Ekonomim'e göre, Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, ünlü sanatçının birkaç ay önce mezarlığa gelerek vasiyetini paylaştığını anlattı:

"2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeniyle beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık"