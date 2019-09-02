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"World Press Photo" sergisi açıldı

- Başkentte World Press Photo 2019 yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi, 23 Eylül'e kadar gezilebilecek

ANKARA (AA) - Dünyanın dört bir tarafında çekilen ve World Press Photo (WPP) 2019 yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Hollanda Kraliyet ailesi tarafından organize edilen yarışmada 129 ülkeden 4 bin 738 fotoğrafçının gönderdiği 78 bin 801 fotoğraf arasından dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi, Söğütözü'ndeki bir alışveriş merkezinde fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Sergide, "Kırkpınar Oil Wrestling Festival" serisi ile ''Spor Hikayeleri'' kategorisinde üçüncülüğe layık görülen Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Elif Öztürk'ün fotoğrafları da bulunuyor.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, serginin açılışında yaptığı konuşmada, son derece etkileyici fotoğraflardan oluşan bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'de de büyük ilgi göreceğini düşündüğünü söyledi.

Fotoğraf meraklılarına sergiyi mutlaka görmeleri tavsiyesinde bulunan Kwaasteniet, AA foto muhabiri Elif Öztürk'ü de elde ettiği başarı için tebrik etti.

Öztürk de dünyaca ünlü ve değerli fotoğrafçılar arasında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sergi, 23 Eylül'e kadar gezilebilecek.



Etiketler; #World Press Photo #WPP
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