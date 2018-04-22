"Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı" kapsamında ebru dersi alan yabancı diplomatlar, seçtikleri renkleri heyecanla kağıda geçirdi.

Afrika, Latin Amerika, Asya ve Avrupa'daki 68 ülkeden Türkiye'ye gelen yabancı diplomatlar, Ankara'da bir yandan diplomasi dersi aldı, bir yandan da Türk kağıt süsleme sanatı "ebru"nun inceliklerini öğrendi.



Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından yabancı diplomatlara yönelik düzenlenen Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı kapsamında ebru dersi alan diplomatlar, izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı.



Bu yıl 9-29 Nisan'da düzenlenen programa katılan genç diplomatlar, dış politikaya ve uluslararası ilişkilerin farklı yönlerine dair seminerlere katılımın yanı sıra Türk kültürüne, edebiyatına ve sanatına dair faaliyetler de yaptı.



Kimi Afrika'dan, kimi Latin Amerika ve Avrupa'dan gelen diplomatların büyük ilgisini çeken derslerden biri de ebru sanatçısı Hülya İlter'in verdiği ebru dersi oldu.



Kitre gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış özel su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan kağıt süsleme sanatı "ebru"ya ilişkin kısa bir bilgilendirmenin ardından uygulamaya geçilen derste yabancı diplomatlar seçtikleri renkleri kağıda geçirmek için sabırsızlıkla sıraya girdi.



Fırçayı tutmanın, suyun üzerinde şekillendirmenin ve bu şekilleri kağıda geçirmenin inceliklerini öğrenen ve genç diplomatlar, yaptıkları ebruları birbirine gururla gösterdi.



"Ebru dersi, kültürel diplomasinin parçası"



Nijeryalı diplomat Victory Tamunobelema JaJa, herkesin içinde bir sanatçı olduğunu söyleyerek, "Zor değil, kolaydı. Çok doğru bir şekilde yönlendirildim. Sonucun böyle mükemmel çıktığını gördüğümde çok mutlu oldum ancak ilk kez deneyen biri için doğru yönlendirilmenin ne kadar önemli olduğu da ortada." dedi.



Arnavutluk Dışişleri Bakanlığında Konsolosluk departmanında görevli Theoni Petro, Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı'na katılmaktan duyduğu memnuniyeti "Çorum'u, Hattuşa'yı ve birçok güzel şehri ziyaret ettik. Ankara da harika." diye dile getirdi.

Ebru sanatını ilk kez denediğini aktaran Petro, "Çok özel bir duyguydu, harika bir deneyimdi. Birçok kez deneyebileceğiniz bir şey çünkü harika bir duygu." diye konuştu.



Programa Surinam'dan katılan Casandra Amstelveen de "Türkiye'ye ilk gelişim ve harika bir deneyim edindim. Bugün burada yaptığımız etkinlik de kültürel diplomasinin bir parçasıydı ve çok keyif aldım." ifadesini kullandı.



Amstelveen, ebrunun kolay ve renkli bir faaliyet olduğunu ve ebru yaparken ülkesinin bayrağındaki renkleri seçtiğini kaydetti.



"Diplomasinin yanı sıra Türk kültürünü ve sanatını da öğreniyorlar"



Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı Elçi Burcu Çevik, programın amacının yabancı diplomatlara diplomatik beceriler kazandırmak ve Türk dış politikası ile Türkiye hakkında bilgi vermek olduğunu vurgulayarak, "Bunun ayrılmaz bir parçası da Türk kültürü ve Türk sanatı, Türkiye ile ilgili konuları da katılımcılarla paylaşmak. Türk sanatından bahsederken ebruyu örnek olarak seçtik. Katılımcılara da uygulama imkanı vermek istedik." dedi.



Yabancı diplomatların burada yaptığı ebruları ülkelerine giderken hatıra olarak götüreceğini belirten Çevik, "İstiyoruz ki buradan ayrıldıklarında sadece Türk dış politikasıyla ilgili bilgilerle değil, Türk halkı, Türkiye, Türk tarihi ve kültürü hakkında en doğru bilgilerle donanmış şekilde dönsünler." diye konuştu.



Ebru dersinin bugüne kadar programda en çok beğenilen derslerden biri olduğunu belirten Çevik, şöyle devam etti:



"Bunun temel sebebi uygulamaya dönük bir ders olması. Suyun üzerine çizdikleri renkleri daha sonra kağıda aktarıyor olmak onlara neredeyse sihirbazlık gibi geliyor. Çok heyecanlanıyorlar. Herkes mutlaka denemek istiyor. Ebru sanatı geleneksel anlamda özel motiflerle yapılan bir sanat ama bazen modern yaklaşımlar sergileyen katılımcılar da oluyor. Ülkesinin bayrağını yapmak isteyen ya da başka motifler denemek isteyenler mutlaka oluyor. Çok heyecanla yaklaşıyorlar bu derse."



Ebru sanatçısı İlter, yaklaşık dört yıldır Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı kapsamında yabancı diplomatlara ebru sanatını tanıttığını anlatarak, "Onların heyecanı beni de çok mutlu ediyor." dedi.



Farklı ülkelerden insanların zevklerini, davranışlarını ebrudan aldığı zevki görmenin kendisine mutluluk verdiğini dile getiren İlter, "Yabancıların canlı renklere merakını gözlemleyebiliyorum. Ebrunun çıktıktan sonraki heyecanları çok farklı oluyor. Ben de onlarla mutlu oluyorum." diye konuştu.

