Yapay zeka fotoğrafcılık ödülünü istemedi
Bir sanatçının yapay zekâ yardımıyla oluşturduğu bir fotoğraf, Sony Fotoğrafçılık Ödülleri'nde ödül kazandı. Boris Eldagsen isimli sanatçı "yapay zeka" fotoğrafcılık değil ifadesini kullandı.
Dünya Fotoğraf Kuruluşu tarafından düzenlenen 2023 Sony Fotoğrafçılık Ödülleri kazananları arasında yer alan Boris Eldagsen, fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu açıklayarak ödülü reddetti. "The Electrician" isimli yapay zekayla oluşturulan fotoğraf, biri arkadan yüzünü diğerinin sırtına dayanmış olan iki kadını içeriyor.
Eldagsen, “Açık” kategorisinde ödül alan bu eserle Sony’den fotoğraf ekipmanı almanın yanı sıra, Dünya Fotoğraf Kuruluşu’nun kitabına ve sergisine dahil edilecekti. Ancak sanatçı, yarışmaların yapay zekâya hazır olup olmadığını test etmek için yarışmaya katıldığını, bu yüzden de ödülü kabul etmeyeceğini açıkladı. Fotoğrafçılığın geleceği hakkında bir tartışma ortamı yaratmak istediğini söyleyen sanatçı, sonuçlara bakarak hazır olmadıklarını da belirtti.
YAPAY ZEKA FOTOĞRAFÇILIK DEĞİLDİR
Eldagsen, yaptığının ukalaca olduğunu bildiğini ancak bu konuya dikkat çekmek istediğini vurgulayarak, “Yapay zeka ve gerçek fotoğrafçılar, bu tür yarışmalarda birbirileriyle yarışmamalı. İkisi iki farklı şey. Yapay zeka fotoğrafçılık değildir. Bu yüzden ödülü reddediyorum" ifadelerini kullandı.
BBC‘ye konuşan ödül komitesi yetkilileri ise Eldagsen’in kendilerini, yapay zekanın söz konusu fotoğraftaki rolü konusunda yanılttığını, sanatçıyı kınadıklarını ve artık onunla iletişim kurmayı doğru bulmadıklarını açıkladı.