Yapay zeka fotoğrafcılık ödülünü istemedi

Eldagsen, “Açık” kategorisinde ödül alan bu eserle Sony’den fotoğraf ekipmanı almanın yanı sıra, Dünya Fotoğraf Kuruluşu’nun kitabına ve sergisine dahil edilecekti. Ancak sanatçı, yarışmaların yapay zekâya hazır olup olmadığını test etmek için yarışmaya katıldığını, bu yüzden de ödülü kabul etmeyeceğini açıkladı. Fotoğrafçılığın geleceği hakkında bir tartışma ortamı yaratmak istediğini söyleyen sanatçı, sonuçlara bakarak hazır olmadıklarını da belirtti.