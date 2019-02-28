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Yaşar Kemal köyünde anıldı

Ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4. yılında, doğum yeri Osmaniye'nin Hemite köyünde anıldı

Yaşar Kemal köyünde anıldı

Yaşar Kemal Kültür Evi önünde düzenlenen anma programında, Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği üyelerince şiirler okundu, günün anısına konuşmalar yapıldı.

Yaşar Kemal'in hayatı ve eserlerinin anlatılmasının ardından, ünlü yazarın sevdiği türküler seslendirildi.

Programda ilkokul önlüğü giyen "Osmaniye'nin Dünkü Çocukları" ekibi, Yaşar Kemal'in çocukluğundaki ip atlama, mendil kapmaca gibi oyunları oynadı.

Program, İnce Memed Anıtı'na çiçek bırakılmasıyla son buldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaşar kemal #köyü #osmaniye #hemite
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