Yaşayan müze ödüllü Fıstık Müzesi! Dünyanın ilk ve tek fıstık müzesi bakın hangi şehirde...

Tarihi Kentler Birliği tarafından yaşayan müze ödülü alan Fıstık Müzesi dünyada ilk ve tek fıstık müzesi olma unvanı taşıyor. Gaziantep’ten dünyaya fıstık Dünya üzerinde 17 fıstık çeşidi bulunurken 10 tanesi Gaziantep’te yetişiyor ve fıstık müzesinde sergileniyor.

YAŞAYAN MÜZE ÖDÜLLÜ FISTIK MÜZESİ!

Fıstık Park içinde bulunan müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, fıstığın tohumdan sofralara kadar uzanan gelişim süreci hakkında bilgileri edinirken, aşılanması toplanması ve kırılmasına kadar olan tüm süreçleri gerçeği aratmayan balmumu heykeller ile yerinde yaşıyor. Ayrıca müzenin bulunduğu alanda gerçek fıstık ağaçlarının olduğu parkı ziyaret ederek daha yakından fıstığı dalında görme fırsatı buluyor. Fıstık müzesinin ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Fıstık Müzesi Birim Sorumlusu Mustafa Kaplan, “Fıstık Müzesi, 2018 yılında açıldı. Yaklaşık 5 yıllık süreçte 180 bin ziyaretçi aldık. Yerli ve yabancı turistlerin İlgisi gayet güzel” dedi.

DÜNYADAKİ İLK VE TEK FISTIK MÜZESİ

Müzenin kurulmasındaki en büyük nedenin Antep fıstığının Türkiye ve dünyaya tanıtımını yapmak olduğunu belirten Kaplan, “Şu anda içinde bulunduğumuz müze tarihi kentler birliği tarafından yaşayan müze ödülü alan dünyadaki ilk ve tek fıstık müzesidir. Burada Antep fıstığının Türkiye ve dünyaya tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Gelen ziyaretçilerimize Antep fıstığının yetiştirilmesinden kullanım alanına kadar her şeyi açıklamalı bir şekilde anlatıyoruz. Dünya genelinde 17 çeşit Antep fıstığı yetiştirilirken şehrimizde de 10 çeşit yetiştiriliyor ve müzemizde 10 çeşidini sergiliyoruz“ ifadelerini kullandı.

''FISTIK MÜZESİ, 2018 YILINDA AÇILDI. YAKLAŞIK 5 YILLIK SÜREÇTE 180 BİN ZİYARETÇİ ALDIK''



Fıstık Müzesini ziyarete gelen turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Kaplan, turistlerin en çok fıstığın yetiştirilme aşamasını merak ettiğini söyleyerek, “İnsanların fıstık Müzesine ilgisini şöyle anlatmak isterim, Fıstık Müzesi, 2018 yılında açıldı. Yaklaşık 5 yıllık süreçte 180 bin ziyaretçi aldık. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi gayet güzel ancak müzemize gelenler tarafından en çok merak edilen konu Antep fıstığının nasıl yetiştiğidir.

Antep fıstığının Ağustos ayının ilk haftasında hasat süreci başlar ve Eylül ayının son gününe kadar devam eder. Toplanan fıstıklar bazı çiftçilerimiz tarafından kendi bahçesine serilerek kurumaya bırakılarak kuru ben fıstık olarak tüketiciye sunulur. 10 yıl öncesine kadar kırsal mahallelerde tek tek elle çıtlatma işlemi gerçekleştirilirdi. Günümüzde makineleşmeye gidildiği için elle çıtlatmanın yerini makineler aldı diyebiliriz” şeklinde konuştu.



Fıstık ağacının çeşitli ağaçların aşılanarak elde edilebildiğini aktaran Kaplan, “Herkes Antep fıstığının menengiçten yani Antep fıstığının yabanisini olan ağacın aşılanarak yetiştirildiğini bilmiyor. Bunu merak ettikleri için burada onu gösteriyoruz ve ilginç geliyor. Yine aynı şekilde bıttımın, sakız ağacının ve sumak ağacının aşı işleminden sonra fıstık ağacına dönüştüğünü bilmeyenler burada öğrenerek bilgi edinmiş oluyor. Kısacası müzemizin içerisinde Antep fıstığı hakkında bilgiler alarak fıstık parkta bulunan fıstık ağaçlarını da yerinde görme fırsatı elde edebilirler” diye konuştu.