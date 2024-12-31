Yeni yılda İş Sanat’ta dünyaca ünlü isimler sahne alacak!

İş Sanat, yeni yılda birbirinden ünlü solist ve toplulukları, klasik müzikten kabareye, Türk sanat müziğinden türkülere kadar geniş bir program yelpazesiyle sanatseverlerle buluşturacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yeni yılda İş Sanat’ta dünyaca ünlü isimler sahne alacak!
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Opera sanatçısı Aida Garifullina, keman virtüözü Giuseppe Gibboni, müzik grubu The Tiger Lillies ve oda orkestrası Chaarts gibi isimler, yıl boyunca İş Sanat’ta unutulmaz konserler verecek. Ayrıca, müzisyen anne-oğul Elena Bashkirova ve Michael Barenboim ile cazın usta ismi Hiromi de izleyicileri büyüleyecek.

Türk sanat müziği ve modern parçaların harmanlandığı yerli projeler de sahne alacak. Gaye Su Akyol’un geleneksel ve moderni birleştirdiği performansları, sevilen sanatçılar Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan’ın Anadolu’nun en güzel sevda türküleriyle sahne alacakları konserler, İş Sanat’ın zengin programında yer alacak.

ŞİİR VE HİKAYE DİNLETİLERİYLE YENİ BİR DENEYİM

İş Sanat, yıl boyunca yeni şiir ve hikaye dinletileri sunacak. Ocak ayında Cahit Külebi’nin şiirleriyle başlayacak olan program, Adalet Ağaoğlu’nun hikayeleriyle devam edecek. Bu dinletiler, izleyicilere edebiyatla iç içe bir sanat deneyimi sunacak.

MİNİK SANATSEVERLERE SÜRPRİZLER

Parlayan Yıldızlar konserleri, genç müzisyenlere sahne sunmaya devam ederken, minik sanatseverler de “Pat Pat Patara” adlı müzikli çocuk oyunu ile sürprizli bir maceraya atılacak.

İş Sanat’ın İstanbul ve Ankara’daki müze ve galerilerinde yer alan sergiler de, yeni yılda her yaştan sanatsevere ilham vermeye devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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