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Yeraltından tarih fışkırıyor

İstanbul Üsküdar'da İSKİ'nin yaptığı kazıda asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı. Buluntuların Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi. İstanbul Arkeoloji Müzesi, bölgede çalışma başlattı.

Yeraltından tarih fışkırıyor

İSKİ'nin İstanbul'da yaptığı kazı çalışmalarında asfaltın altında tarihi kalıntılar bulundu. 

Kalıntılar Üsküdar'da Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde ortaya çıkarıldı. 

Tarihi kalıntıları bulan İSKİ çalışanları İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden yardım istedi.  Müze, 5 arkeolog görevlendirerek arkeolojik kazıya başladı. 

Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkan, konut gibi mimari yapı kalıntılarının, Osmanlı dönemine ait olduğunun belirlenmesi üzerine, kalıntıların belgeleme çalışmalarına başlandı. 

Ekipler, tarihi yapıların etrafındaki toprağı eleyerek, küçük eserlerin de gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

Tarihi kalıntıların ortaya çıkarılması için İSKİ'nin çalışmalarına ara verildi.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #İskİ
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