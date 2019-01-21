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Yeşilçam'ı afişlerle yaşatıyor

Muğla'da 60 yaşındaki temizlik işçisinin Yeşilçam afişlerinden oluşan koleksiyonu, görenleri şaşırtıyor. Yeşilçam aşığı Süleyman Saraçoğlu'nun koleksiyonunda 372 film afişi bulunuyor.

Yeşilçam'ı afişlerle yaşatıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan temizlik işçisi Süleyman Saraçoğlu, şaşırtıcı bir koleksiyona sahip. Yeşilçam aşığı olan Saraçoğlu, bir döneme damga vuran 372 filmin afişlerini biriktirmiş.

60 yaşındaki Saraçoğlu'nun Yeşilçam afişlerine olan tutkusu 13 yaşında başlamış. Bu sayede iş de bulmuş.

Eşinin vefatından sonra, film afişleri O'nun can yoldaşı olmuş. 45 yıldır "Onlar benim dünyam" dediği afişlerle yaşıyor.

Sinema salonlarının kapanması da O'nun Yeşilçam aşkına engel olamamış. Yeşilçam filmlerini bugün bile televizyonda tekrar tekrar izliyor.

Saraçoğlu'na göre Yeşilçam afişleri o dönemin yaşam koşullarını anlatıyor. Bu nedenle film kültürünü herkesle paylaşmak için sergiler de açıyor. Afişler, görenleri adeta Yeşilçam'da zaman yolculuğuna çıkarıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #yeşilçam
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