Yeşilçam'ın menekşe gözlü yıldızı hayatını kaybetti: Devlet Devrim’e veda

Asıl adı Devlet Muhsin olan usta oyuncu, 1944 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde dünyaya geldi. Sanat yolculuğu ise 1962 yılında başladı. Ses dergisinin düzenlediği kapak yıldızı yarışmasında birincilik kazanan Devlet Devrim, sinema dünyasının dikkatini çekti.

Henüz 19 yaşındayken Ümit Utku’nun yönettiği, Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre’nin başrolünde yer aldığı “Çiçeksiz Bahçe” filmiyle beyaz perdeye adım attı.

Sanatçının vefatı, vakfın sosyal medya hesabında, "Türk sinemasının Siyah Boncuk'u, menekşe gözlü oyuncu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyuruldu.

1963 ile 1969 yılları arasında yalnızca altı yıllık bir döneme sığdırdığı 80’e yakın yapımla Yeşilçam’ın aranan yüzlerinden biri haline gelen Devlet Devrim, hem güzelliği hem duru oyunculuğuyla dikkat çekti.

Bir dönem şarkıcılık da yapan Devrim, 1971 yılında evlendikten sonra hem sahne hem sinema hayatına ara verdi ve kameraların uzağında yaşamayı tercih etti.

Ancak 28 yıl sonra, 1999 yılında Attila İlhan’ın kaleme aldığı romanından uyarlanan “Kurtlar Sofrası” adlı televizyon dizisinde “Arap Zehra” karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Bu geri dönüş, Devlet Devrim hayranları için sürpriz ve nostaljik bir buluşma oldu.

Sanatçı 1963'te "Çiçeksiz Bahçe", "Geçim Dünyası", "Silahların Öcü", "Beni Osman Öldürdü", 1964'te "İstanbul'un Kızları", "Muhteşem Serseri", "Kara Memed", "Mor Defter", "Vur Gözünün Üstüne", "Vatansız Haydut", "Günahsız Katiller", "Günah Kadınları", "Halk Çocuğu", "Kırk Küçük Anne", "On Korkusuz Adam", 1965'te "Haremde Dört Kadın", "Konyakçı", "Ölüm Saçan Dudaklar", "Yasak Sokaklar", "On Korkusuz Kadın", "Dokuz Canlı Adam", "Biz de Vatandaşız", "Konuşan Gözler", "Beni Kadınlara Sor", "Hacı Baba", "Ölüme Kadar", "Kasımpaşalı", "Yıldıztepe", "Sayılı Dakikalar", "Kırık Hayatlar", "Kasımpaşalı Recep", "Dağ Çiçeği", "Aman Dünya Ne Dar İmiş", "Yalnız Adam (Kibar Haydut)" filmlerinde rol aldı.

Devrim, sinemadaki en verimli yılları olan 1966'da "Fatih'in Fedaisi", "Hazreti Ayşe", "Beynimdeki Şeytan", "Para Kadın Silah", "Çingene", "İçimdeki Alev", "Ben Bir Sokak Kadınıyım", "Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi", "Battal Gazi", "Çalıkuşu", "Kara Fatma", "Dört Kurşun", "Meyhanenin Gülü", "Kadın Avcıları", "Bombacı Emine", "Kan ve Kurşun", "Zaloğlu", "Bombacı Emine", "Korkusuz Adam", "Zehirli Hayat", 1967'de "Akbulut Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Karaoğlan: Bizanslı Zorba", "Kilink Soy ve Öldür", "Yarın Çok Geç Olacak", "Bir Katil Sevdim", "Düşman Aşıklar", "Ağa Düşen Kadın", "Kızıl Tehlike", "Kilink Caniler Kralı", "Kanunsuz Toprak", "Acı Türkü", "Çıldırtan Arzu", "Sözde Kızlar", "Harun Reşid'ın Gözdesi", "Ajan 14 Yosmalar Arasında" filmlerinde oynadı.

Ayrıca 1968'de "Şafak Sökmesin", "Yedi Köyün Zeynebi", "Bağdat Yolu", 1969'da "Tatlı Sevgilim", "Rüzgar Hafiye", "Gel Desen Gelemem ki", "Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm", 1972'de "Gümüş Gerdanlık", 1973'te "Maskeli Canavar" filmleri ile 1999'da "Kurtlar Sofrası" adlı dizide izleyiciyle buluştu.