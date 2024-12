Yılbaşı tatilinde gülmeye hazır mısınız? İşte izlenmesi gereken 15 yılbaşı komedisi

7 - HOME ALONE 2: LOST IN NEW YORK

Home Alone 2: Lost in New York, ilk film kadar klasikleşmiş bir yapım. Macaulay Culkin, Kevin rolüyle geri dönüyor, ancak bu kez Marv ve Harry ile New York’ta karşı karşıya geliyor. İlk filmdeki tüm oyuncu kadrosu bu devam filminde de yer alıyor. Filmin unutulmaz sahnelerinden biri, Marv’ın elektrik çarpması sırasında vücudundaki iskeletin görünmesi. Home Alone 2, hem nostaljik bir devam filmi hem de tatil sezonu için vazgeçilmez bir eğlence sunuyor.