Yılbaşı tatilinde gülmeye hazır mısınız? İşte izlenmesi gereken 15 yılbaşı komedisi

5 - ELF

Will Ferrell, Elf adlı filmde, Noel Baba’nın elfleri tarafından büyütülen bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Ferrell’in canlandırdığı Buddy karakteri, New York’a geri dönmeye ve insan kökenlerini keşfetmeye karar verir. Bu yolculuk, onu biyolojik babası (James Caan) ile tanıştırır ve komik olaylar silsilesine yol açar.

Zooey Deschanel, Ed Asner, Bob Newhart, Peter Dinklage gibi isimler de kadroda yer alırken, filmde aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda Jon Favreau da bulunuyor.