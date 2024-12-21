Yılbaşı tatilinde gülmeye hazır mısınız? İşte izlenmesi gereken 15 yılbaşı komedisi
Yeni yıl sabahı sevdiklerinizle hediye açma heyecanını beklerken, tatilin keyfini çıkarabileceğiniz bol kahkaha garantili komedi filmleriyle dolu bir liste sizleri bekliyor. İşte bu tatil sezonunda izleyebileceğiniz 15 unutulmaz yılbaşı komedisi!
Yeni yıl dönemi, alışveriş telaşı, sevdiklerine hediye seçme çabası ve uzun otopark sıralarıyla hemen herkesin hayatına hızla giren bir karmaşa dönemidir. Tüm bu koşturma arasında eğlenceli bir yılbaşı komedisi filmi izlemek, ruhunuza iyi gelecek en keyifli yöntemlerden biridir.
İster yalnız başınıza, ister ailenizle veya sevdiklerinizle, bu yılbaşı sezonunda keyifli bir tatil için tam 15 komedi filmi sizleri bekliyor. The Hollywood Reporter tarafından hazırlanan liste, klasiklerden modern yapımlara kadar her zevke hitap ediyor.
İşte 2024 sonunda izlenmesi gereken 15 yılbaşı komedisi:
1 - A BAD MOMS CHRISTMAS
Mila Kunis, Kristen Bell ve Kathryn Hahn, 2016 yapımı Bad Moms filmindeki rollerine geri dönüyor. Bu kez, Noel için ziyarete gelen kendi anneleriyle başa çıkmak zorundalar. Üç yeni anneye Christine Baranski, Cheryl Hines ve Susan Sarandon hayat veriyor.
2 - BAS SANTA
2003 yapımı Bad Santa, komedide biraz daha edebe aykırı ve cesur bir şeyler arayanlar için ideal bir film. Billy Bob Thornton, ülkeyi dolaşan ve alışveriş merkezlerini soyan bir Noel Baba’yı canlandırıyor. Ancak, 8 yaşındaki bir çocukla tanıştıktan sonra kalbinde bir değişim başlar. Bernie Mac’in de rol aldığı bu film, Terry Zwigoff tarafından yönetildi ve senaryosu Glenn Ficarra ile John Requa tarafından yazıldı. Coen Kardeşler ise yürütücü yapımcılar arasında yer alıyor. 2016’da bir devam filmi de yayınlandı.
3 - CANDY CANE LANE
Eddie Murphy, 2023 yapımı bu filmde başrol oynuyor ve Murphy’nin canlandırdığı karakterin, mahallesindeki ev süsleme yarışmasını kazanmak için bir Noel elf’i ile anlaşma yapmasını konu alıyor. Candy Cane Lane, Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixon, Ken Marino, Trevante Rhodes, David Alan Grier ve Nick Offerman gibi isimleri de kadrosunda barındırıyor. Film, Amazon Prime Video’da izlenebilir.
4 - A CHRISTMAS STORY
Noel, herkesin dört gözle beklediği, geleneksel olarak ailece geçirilen özel bir zamandır. Bu dönemde izlenen bazı filmler, tatilin ruhunu yansıtan ve yıllardır her yıl izlenmesi gereken klasikler haline gelmiştir. A Christmas Story da işte bu tür bir film. 1966 yılında yayımlanan In God We Trust: All Others Pay Cash adlı kitaptan uyarlanan film, Parker Ailesi destanının üçüncü bölümünü konu alıyor. Film, 1939 Noel’inde ailesiyle birlikte tatil geçiren Ralphie adlı bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Ralphie, sadece bir şey ister: Kırmızı Ryder BB tabancası. Ancak, bu dileği ne kadar güçlü bir şekilde dile getirirse getirsin, annesi ona kesinlikle bu oyuncağı almayacağını söyler. A Christmas Story, Ralphie’nin bu hedefine ulaşmaya çalışırken yaşadığı komik ve anlamlı anları ekrana taşıyor.
5 - ELF
Will Ferrell, Elf adlı filmde, Noel Baba’nın elfleri tarafından büyütülen bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Ferrell’in canlandırdığı Buddy karakteri, New York’a geri dönmeye ve insan kökenlerini keşfetmeye karar verir. Bu yolculuk, onu biyolojik babası (James Caan) ile tanıştırır ve komik olaylar silsilesine yol açar.
Zooey Deschanel, Ed Asner, Bob Newhart, Peter Dinklage gibi isimler de kadroda yer alırken, filmde aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda Jon Favreau da bulunuyor.
6 - HOME ALONE
Home Alone (Evde Tek Başına), yılbaşı sezonunun vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. 1990 yapımı bu film, Macaulay Culkin’i 90’lar boyunca başarılı bir çocuk yıldızına dönüştürdü.
7 - HOME ALONE 2: LOST IN NEW YORK
Home Alone 2: Lost in New York, ilk film kadar klasikleşmiş bir yapım. Macaulay Culkin, Kevin rolüyle geri dönüyor, ancak bu kez Marv ve Harry ile New York’ta karşı karşıya geliyor. İlk filmdeki tüm oyuncu kadrosu bu devam filminde de yer alıyor. Filmin unutulmaz sahnelerinden biri, Marv’ın elektrik çarpması sırasında vücudundaki iskeletin görünmesi. Home Alone 2, hem nostaljik bir devam filmi hem de tatil sezonu için vazgeçilmez bir eğlence sunuyor.
8 - THE HOLIDAY
Nancy Meyers’ın yazıp yönettiği ve ortak yapımcılığını üstlendiği 2006 yapımı The Holiday, Noel temalı romantik komedi filmleri arasında özel bir yere sahip. Başrollerde Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law ve Jack Black’in yer aldığı film, iki kadının (Winslet ve Diaz) birbirlerinin evlerini geçici olarak değiştirmesiyle gelişen romantik ve duygusal hikayeleri konu alıyor. Meyers’ın zarif anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosu, filmi tatil sezonunun vazgeçilmez bir klasiği haline getiriyor.
9 - HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS
Dr. Seuss’un 1957 tarihli çocuk kitabından uyarlanan How the Grinch Stole Christmas, sevilen hikayenin ilk canlı aksiyon uyarlaması olarak dikkat çekiyor. Başrolde Jim Carrey’nin yer aldığı film, Carrey’nin kendine özgü fiziksel komedi tarzını başarıyla yansıtıyor. How the Grinch Stole Christmas, aynı zamanda bir Dr. Seuss kitabının tam uzunlukta ilk sinema uyarlaması olma özelliği taşıyor. Film, hem nostaljik hikayesi hem de Carrey’nin etkileyici performansıyla tatil sezonunda tekrar tekrar izlenmeyi hak eden bir klasik haline geldi.
10 - MIRACLE ON 34TH STREET
Miracle on 34th Street (34. Sokak’taki Mucize), adeta bir Noel mucizesini andıran, tatil sezonunun unutulmaz filmlerinden biri. Film, gerçek Noel Baba olduğunu iddia eden bir alışveriş merkezi Noel Baba’sını konu alıyor. Bu sıcak ve etkileyici hikaye, dört Akademi Ödülü’ne aday gösterildi ve aralarında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Senaryo ödüllerinin de bulunduğu üç ödülle taçlandırıldı. Miracle on 34th Street, tatil ruhunu en saf haliyle yansıtan, nesiller boyu izlenmeye devam eden bir Noel klasiği.
11 - VIOLENT NIGHT
2022 yapımı Violent Night, Noel filmlerine alışılmışın dışında bir yaklaşım sunuyor. David Harbour’un Noel Baba rolünde olduğu filmde, silahlı paralı askerler tarafından rehin alınan zengin bir aileyi kurtarması gerekiyor. R-rated olarak değerlendirilen bu aksiyon-komedi filmi, John Leguizamo, Alex Hassell ve Beverly D’Angelo gibi önemli isimleri de kadrosunda barındırıyor. Violent Night, geleneksel Noel filmlerinin dışına çıkarak hem mizah hem de heyecan arayan izleyicilere hitap ediyor.
12 - TRADING PLACES
1980’lerin en unutulmaz komedilerinden biri olan Trading Places, Eddie Murphy ve Dan Aykroyd’un etkileyici iş birliğini izleyicilerle buluşturuyor. John Landis’in yönettiği filmde, Aykroyd bir emtia komisyoncusunu, Murphy ise bir sokak dolandırıcısını canlandırıyor. Hikaye, bu iki karakterin finansal durumlarını tamamen değiştirmesiyle gelişiyor ve her ikisinin de bu yeni hayatlarla nasıl başa çıktığını mizahi bir dille ele alıyor. Trading Places, hem zekice kurgulanmış senaryosu hem de güçlü oyunculuklarıyla yıllar boyu izlenmeye devam eden bir klasik.
13 - SPIRITED
Ryan Reynolds ve Will Ferrell, Spirited adlı bu Noel komedisinde güçlerini birleştiriyor. Film, Charles Dickens’ın 1843 tarihli A Christmas Carol romanının hem yeniden anlatımı hem de bir parodisi olarak dikkat çekiyor. Ferrell, Noel’in Hayaleti rolünde, Reynolds ise “kurtarılamaz” olarak görülen ancak Hayalet’e beklenmedik şekillerde yardımcı olan bir adamı canlandırıyor.
14 - MICKEY’S ONCE UPON A CHRISTMAS
1999 yapımı Mickey’s Once Upon a Christmas, doğrudan video için üretilen Disney filmlerinden biri olarak yayınlandı. Film, üç kısa hikayeden oluşan bir Noel antolojisi sunuyor: Donald Duck: Stuck on Christmas, A Very Goofy Christmas ve Mickey and Minnie’s Gift of the Magi. Bu animasyon, Disney’in sevilen karakterleriyle izleyicilere hem nostalji hem de tatil ruhunu yaşatıyor. Özellikle ailece izlemek isteyenler için mükemmel bir Noel klasiği.
15 - NATIONAL LAMPOON’S CHRISTMAS VACATION
Vacation serisinin üçüncü filmi olan National Lampoon’s Christmas Vacation, Jeremiah S. Chechik’in yönetmenliğinde ve John Hughes’un senaryosuyla hayata geçirildi. Serinin önceki filmlerinde olduğu gibi, bu film de Griswold ailesinin (Chevy Chase, Beverly D’Angelo ve değişen çocuk oyuncu kadrosu) maceralarını konu alıyor. Ancak bu kez tatil için bir seyahate çıkmak yerine, Noel’i evde geçirmeye karar veriyorlar. Tabii ki, Griswold ailesinin kaotik ve absürt olaylardan uzak kalması mümkün değil. Christmas Vacation, serinin hayranlarının beklediği çılgınlık ve komediyi bolca sunuyor.