Oyuncu Yıldırım Öcek'in cenazesi, Söğütlüçeşme Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, oyuncunun ailesinin yanı sıra çok sayıda oyuncu ve sanatçı katıldı.

Öcek'in oğlu Seçkin Öcek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, babasının çok keyifli yaşadığını, kendine ve ailesine iyi baktığını belirterek, "Babamdı ama en kral arkadaşımdı, nurlar içinde uyuyacak." dedi.

Babasının kendine bakmadığına dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Öcek, babasının doktoraların tavsiyelerine uyduğunu ve tedaviye devam ettiğini aktardı.

Öcek, babasının kendisine her zaman çok iyi baktığını vurgulayarak, "Sporunu yapıyordu, yüzmesine gidiyordu, kendine bakıyordu ama maalesef zamanı buymuş." ifadesini kullandı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da Öcek'in Türk televizyonları ve Türk tiyatrosunun çok önemli, fedakar ve cefakar oyuncularından olduğunu söyledi.

Öcek ile 30 yıllık dostlukları bulunduğuna dikkati çeken Uygur, "Nejat Uygur Tiyatrosu'nda beraber çalışma şansına da sahip olduk. Çok üzgünüm, erken bir veda olduğunu düşünüyorum. Sevenlerine, camiaya başsağlığı, ailesine de sabırlar diliyorum." diye konuştu.



"Can dost" Yıldırım Öcek

Oyuncu Sinan Bengier ise arkasında çok sayıda dizi ve film bırakan Öcek'in, işinin erbabı olduğunu belirterek, çok sevdiği bir arkadaşını kaybetmekten dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Oyuncu Ferdi Akarnur da Yıldırım Öcek ile 40 yıllık dostlukları bulunduğuna işaret ederek, "En son birlikte bir dizide oynamıştık. Düzgün bir arkadaş, iyi bir oyuncuydu, sevecendi. Onu çok özleyeceğiz. Allah geride kalanlara uzun ömür versin, sağlık versin." dedi.

Yıldırım Öcek'in aynı zamanda komşusu olan ve Öcek'i "Can dost" olarak tarif eden oyuncu Selahattin Taşdöğen ise şunları söyledi:

"Demek ki karşı taraf çok daha iyi bir yer ki insanlar bu dünyayı beğenmeyip öteki tarafa gidiyorlar. Orada büyük bir kadro kuruldu, asıl oyun orada. Biz de zamanı gelince gideceğiz ve o oyuna dahil olacağız. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Öcek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi.