Yılın en iyi albümleri açıklandı: Beyoncé ve Taylor Swift zirvede

2024 yılı sona ererken Variety dergisi, müzik dünyasının en iyilerini belirledi. Beyoncé, Taylor Swift, Kendrick Lamar ve Billie Eilish gibi yıldız isimler bir kez daha müzik sahnesindeki yerlerini sağlamlaştırdı. Yıl boyunca yeni türler keşfeden sanatçılar ve türünün en iyi örneklerini veren albümler, editörlerin dikkatini çeken başlıca projeler oldu.