Yılın en iyi albümleri açıklandı: Beyoncé ve Taylor Swift zirvede
Variety editörleri, yılın en dikkat çekici albümlerini listeledi.
2024 yılı sona ererken Variety dergisi, müzik dünyasının en iyilerini belirledi. Beyoncé, Taylor Swift, Kendrick Lamar ve Billie Eilish gibi yıldız isimler bir kez daha müzik sahnesindeki yerlerini sağlamlaştırdı. Yıl boyunca yeni türler keşfeden sanatçılar ve türünün en iyi örneklerini veren albümler, editörlerin dikkatini çeken başlıca projeler oldu.
Variety’nin dört farklı müzik editörü yılın en iyi albümlerini belirledi. Her biri farklı türlerden albümleri ön plana çıkararak müzik dünyasındaki çeşitliliği vurguladı.
İşte listelerden öne çıkan isimler:
JEM ASWAD’IN LİSTESİ
1. Charli XCX – Brat
2. Jamie xx – In Waves
3. Kendrick Lamar – GNX
4. Tyler, the Creator – Chromakopia
5. Childish Gambino – Bando Stone and the New World
THANIA GARCIA’NIN LİSTESİ
1. The Marias – Submarine
2. Kali Uchis – Orquídeas
3. Sabrina Carpenter – Short N’ Sweet
4. Judeline – Bodhiria
5. Charli XCX – Brat
STEVEN J. HOROWITZ’IN LİSTESİ
1. Ariana Grande – Eternal Sunshine
2. Jessica Pratt – Here in the Pitch
3. Charli XCX – Brat
4. Sabrina Carpenter – Short N’ Sweet
5. Kendrick Lamar – GNX
CHRIS WILLMAN’IN LİSTESİ
1. Taylor Swift – The Tortured Poets Department: The Anthology
2. Beyoncé – Cowboy Carter
3. Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft
4. Kacey Musgraves – Deeper Well
5. Father John Misty – Mahashmashana