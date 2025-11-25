Yılın kelimesi ne olacak? TDK öneri sürecini başlattı

Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı”nı belirlemek için öneri sürecini başlattı.

Herkesten gelecek kelime ve kavram önerileri için TDK’nın genel ağ sayfasında ilgili bölüm açıldı. Öneride bulunmak isteyenler, 14 Aralık 2025 tarihine kadar söz konusu sayfaya girerek kelime veya kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek. Halktan gelen öneriler TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi, “Yılın Kelimesi/Kavramı” uygulamasını halk oylamasıyla belirlemeyi geleneksel hâle getirmeyi amaçlıyor. İlk kez 2024 yılında yapılan uygulamada seçilen “kalabalık yalnızlık” ifadesi geniş katılımla önemli bir kültürel farkındalık oluşturmuştu.

Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye’nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin hak ettiği değeri vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla iki kurum iş birliği içinde “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı”nı belirliyor.

TDK’nın genel ağ sayfasına girerek ana sayfadaki bağlantı https://anket.tdk.gov.tr/ üzerinden kelime ya da kavram önerisi gönderilebiliyor.