Yılın son günlerinde kaçırılmaması gereken ücretsiz sergiler!
Yeni yılı karşılamadan önce biraz soluklanmak iyi gelmez mi? İstanbul’da, Aralık ayında birbirinden farklı sergiler sanatseverleri bekliyor. İşte ruhunuza iyi gelecek sanat rotamız!
"Ortalık Durulunca"
Kaosun içinde huzur bulmaya davetlisiniz.
Küratörlüğünü Senem Çağla Bilgin-Keys’in üstlendiği “Ortalık Durulunca” bitkilerin, suyun ve bulutların organik ve amorf şekillerinden yola çıkarak yapı bozuma uğrattığı kompozisyonları yaşam döngülerini resmederken; patlamaların, düzenin, başlangıçların ve bitişin bitmeyen değişimini yeni hayal dünyaları ve şiirlerle harmanlıyor.
Yer: Galeri/Miz - Beşiktaş
Son gün 15 Aralık
Giriş ücretsiz
“Intended Blank”
Sevil Dolmacı İstanbul, Koreli ünlü çağdaş sanatçı Kim Hyunsik’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Intended Blank” ile sanatseverleri ağırlıyor. Sergi, sanatçının bu sergi için özel olarak ürettiği eserlerin yanı sıra 2020-2023 arasındaki çalışmalarını da içeren toplam 60 eserden oluşuyor. Epoksi-reçine gibi modern malzemeleri kullanarak eserlerinde minimalist bir estetik sunan sanatçı, aynı zamanda Doğu Asya düşüncesinin merkezinde yer alan “boşluk” ve “hiçlik” kavramlarını görselleştiriyor.
Yer: Villa Ipranosyan, Beşiktaş
Son gün 13 Aralık
Giriş ücretsiz
“Moonraker”
Vision Art Platform, Anita Taylor’ın “Moonraker” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının “A mon seul désir” (Tek Arzum) ve “Moonbaker” serilerinden 30’a yakın eserin yer aldığı sergi, örtülü yapılar, geçicilik ve yerinden edilme temalarını işlerken gerçek ile kurgu arasındaki bulanık sınırları sorguluyor.
Yer: Vision Art Platform, Akaretler No:35, İstanbul
Son gün 31 Aralık
Giriş ücretsiz
“Denim Ötesi”
İngiliz sanatçı Ian Berry’nin “Denim Ötesi (Beyond Denim)” adlı sergisi, Kalyon Kültür’de sanatseverlerle buluştu. Denim kumaşı çağdaş sanatla buluşturan ve yenilikçi eserleriyle tanınan Berry, bu sergide resim ve enstalasyonlardan oluşan geniş bir seçki sunuyor. Sanatçı, Denim kumaşının farklı tonlarını katmanlayarak ve ince işçilikle şekillendirerek sanata dönüştürüyor.
Yer: Kalyon Kültür
Son gün 14 Şubat
Giriş ücretsiz
“Cennetten Sonra”
Sanatçının dört ana serisi olan Ateşle Oyun, Tohum, Büyük İnsanlık ve Tanımsız Organlarserilerinin bir araya getirildiği sergi, insanlığın tarih boyunca yarattığı yıkım ve adaletsizliğe odaklanıyor. Kırmızı rengin güçlü simgeselliği ve tekstilin dokusal diliyle şekillenen eserler, bir bellek yaratma çabası sunarken izleyiciyi insanlık tarihine eleştirel bir bakışla yaklaştırıyor.
Yer: EArt Galeri, Kağıthane
Son gün 12 Ocak
Giriş ücretsiz
Bir Koleksiyoner Hikayesi: Taviloğlu Koleksiyonu Sergisi
Sanatseverler, Türkiye’nin en büyük özel sanat koleksiyonlarından biri olan Taviloğlu Koleksiyonunu keşfetmek üzere unutulmaz bir sergiye davet ediliyor. Yarım asırlık bir birikimin ürünü olan bu eşsiz koleksiyon, 903 sanatçının 2412 eserini, Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat tarihine dair önemli bir bellek oluşturacak şekilde sanatseverlerle buluşturuyor.
Yer: Müze Gazhane
Son gün 15 Aralık
Giriş ücretsiz
"İzlerin Fısıldadığı Kimlikler"
Resimden heykele uzanan farklı disiplinlerdeki eserlerden oluşan bu sergi, sanatçıların hayatlarında iz bırakmış kişi ve duyguların izlerini fısıldayan portrelerle dolu. Her bir eser, yalnızca yüzeyde görünen bir portre değil; sanatçının iç dünyasında derin izler bırakmış anılar ve duygularla şekillenmiş bir hikâye sunuyor.
Yer: Galeri 11.17
Son gün 21 Aralık
Giriş ücretsiz
“Vargit Çiçekleri” Sergisi: Cansu Yıldıran’ın İlk Kişisel Sergisi
Sergi, Karadeniz’in yaylaları ve köylerindeki kadınları ve doğayı merkeze alarak, kimlik ve aidiyet kavramlarının ötesinde şekillenen yaşam biçimlerini araştırıyor. “Ev” fikri, anılar, ilişkiler ve psikolojik perspektiflerle birleşerek fiziksel bir boyut kazanıyor.
Yer: Hara, Sarıyer
Son gün 18 Aralık
Giriş ücretsiz
"Elisa Zonaro’nun İstanbul’u"
Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat, Osmanlı Sarayı’nda Ressam-ı Hazret-i Şehriyâri olarak görev yapan ünlü ressam Fausto Zonaro’nun fotoğraf sanatçısı eşi Elisa Zonaro’nun çektiği fotoğraflardan oluşan “Elisa Zonaro’nun İstanbul’u” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.
Yer: Kazlıçeşme Sanat
Son gün 31 Ocak
Giriş ücretsiz
"IMOGA’nın Ölümsüzleri"
Türkiye sanat tarihinin unutulmaz ustalarını bir araya getiren “IMOGA’nın Ölümsüzleri” sergisi, ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.
Elif Naci’den Nurullah Berk’e, Zühtü Müridoğlu’ndan Eren Eyüboğlu’na kadar Türk sanatının önemli isimlerinin yer aldığı bu özel sergi, baskı resim ve fotoğraf sanatının eşsiz örneklerini sunuyor. Sergi, sanatseverlere hem geçmişin estetik birikimini hem de bu sanat formlarının teknik ve sanatsal inceliklerini keşfetme imkânı tanıyor.
Yer: Terra Santa Mekan, Beyoğlu
Son gün 15 Aralık
Giriş ücretsiz
"O Kedi Siyah Mıydı?"
Seda Gazioğlu, bu sergide izleyiciyi derin bir keşif yolculuğuna davet ediyor. “Bir gölge-bir kedi geçti… Geriye sadece bir soru kaldı: O kedi siyah mıydı?” sorusu üzerinden, bilinmeyenin getirdiği kaygılarla yüzleşirken, ölüm korkusu ve batıl inançlar ekseninde insan zihninin karmaşık yapısını sorguluyor.
Yer: Haliç Sanat 3
Son gün 11 Şubat
Giriş ücretsiz