Yılın son günlerinde kaçırılmaması gereken ücretsiz sergiler!

Bir Koleksiyoner Hikayesi: Taviloğlu Koleksiyonu Sergisi

Sanatseverler, Türkiye’nin en büyük özel sanat koleksiyonlarından biri olan Taviloğlu Koleksiyonunu keşfetmek üzere unutulmaz bir sergiye davet ediliyor. Yarım asırlık bir birikimin ürünü olan bu eşsiz koleksiyon, 903 sanatçının 2412 eserini, Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat tarihine dair önemli bir bellek oluşturacak şekilde sanatseverlerle buluşturuyor.

Yer: Müze Gazhane

Son gün 15 Aralık

Giriş ücretsiz