Yoksulluktan şöhrete: İşte 6 yaşında çalışmak zorunda kalan Fatih Ürek'in hayat hikayesi...

Müzik kariyerine verdiği uzun arayı 2008 yılında "Sus" albümüyle bozan sanatçı, adeta yeniden doğdu. Albümdeki "Sus" ve özellikle "Hadi Hadi" şarkıları, müzik listelerini altüst etti, gece kulüplerinin marşı haline geldi. Daha sonraki yıllarda çıkardığı "Hayde" albümünde, "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde ünlü aranjör Emrah Karaduman ile çalışarak müziğini modernize etti ve yeni nesli de yakaladı.