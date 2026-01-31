Yoksulluktan şöhrete: İşte 6 yaşında çalışmak zorunda kalan Fatih Ürek'in hayat hikayesi...
Eğlence dünyasının en renkli simalarından, sahnelerin ve ekranların sevilen yüzü Fatih Ürek, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, kasap çıraklığından Türkiye'nin en çok konuşulan sanatçılarından biri olmaya uzanan bu başarı öyküsü nasıl başladı? İşte Fatih Ürek'in hayat hikayesi...
15 Ekim 2025 tarihinde evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in kalbi tam 20 dakika durmuş, mucizevi bir müdahaleyle hayata döndürülerek yoğun bakıma alınmıştı.
Ancak sevenlerinin beklediği o iyi haber maalesef gelmedi. Usta sanatçı, 30 Ocak 2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat etti.
Sanatçının vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, ardında başarılarla dolu bir kariyer ve film senaryolarını aratmayan bir hayat hikayesi bıraktı.
Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Dört çocuğun olduğu hanede, kız kardeşlerin ardından gelen tek erkek evlat olması babası Şerafettin Ürek’i sevince boğmuştu. Baba Şerafettin Bey, oğul sevincini Erzurum’da dillere destan bir şekilde kutlamış, bu mutlu günün şerefine tam 40 tane büyükbaş hayvan kestirmişti.
İsminin hikayesi ise manevi bir rüyaya dayanıyordu. Annesi Seher Hanım, rüyasında Fatih Sultan Mehmet’i görünce, oğluna cihan padişahının ismini vermeyi uygun gördü. Bu rüya üzerine sanatçının göbek adı "Sultan Mehmet" konuldu.
Sultanlar gibi karşılandığı hayatta kader ağlarını erken ördü. Henüz Fatih 1 yaşındayken, aile ekonomik nedenlerle tası tarağı toplayıp Bursa’ya göç etmek zorunda kaldı.
Çocukluğu ve gençliği Bursa sokaklarında geçen Ürek için hayatın zorlu yüzü, babasının iflasıyla kendini gösterdi. Varlık içinde doğan o çocuk, yokluğun en sert haliyle tanıştı.
Maddi sıkıntılar ailenin üzerine karabasan gibi çökerken, babasının alkol problemi de devreye girince evdeki huzur yerini şiddete bıraktı.
Fatih Ürek çocukken bir gün babası annesini döverken korkudan felç geçirdiğini anlatmıştı.
Henüz 6 yaşındayken çalışma hayatına atıldı. Kumaşçıda çıraklık, kuş satan dükkânda yardımcılık, mobilya mağazasında satış elemanlığı ve kuyumcuda çıraklık... Küçük elleriyle eve ekmek getirmeye çalışan Ürek, züccaciyeci ve mobilyacıda çalışarak hayatı erken tanıdı.
İçindeki sanat ateşi ise hiç sönmedi. İlkokulu Bursa’da tamamlayan Ürek, genç yaşlarda sahne sanatlarına büyük ilgi duymaya başladı. Özellikle Sanat Güneşi Zeki Müren’i taklit ederek çevresinin ilgisini çeken Ürek, rotasını tiyatroya çevirdi.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun kapısından içeri figüran olarak giren Ürek, 20 yaşına kadar burada sahne tozu yuttu. Bu süreçte usta tiyatrocu Mahir Canova’dan oyunculuk dersleri aldı.
Tiyatro eğitimini yarıda bırakıp ses sanatçısı olmaya karar veren Ürek, Bursa Taylan Gazinosu’ndaki başarısının ardından, hayallerinin şehri İstanbul’un yolunu tuttu.
Ve 1993 yılı... Raks Müzik etiketiyle yayınladığı ilk albümü "Yaktı Yaktı", müzik dünyasına bomba gibi düştü. Bülent Ersoy’un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya getirdiği kendine has yorum, Fatih Ürek markasının ilk sinyallerini verdi. 1995 yılında çıkardığı "Sen İki Gözümsün" albümünde ise sadece pop değil, klasik eserlere de yer vererek sesinin gücünü kanıtladı.
Fatih Ürek sadece sesiyle değil, oyunculuk yeteneğiyle de 90’lara damga vurdu. 1997 yılında dönemin efsane komedi programı Reyting Hamdi’de canlandırdığı "Fred Çakmaktaş" karakteri, izleyicileri kahkahaya boğdu ve onun sempatik yüzünü tüm Türkiye’ye ezberletti.
Müzik kariyerine verdiği uzun arayı 2008 yılında "Sus" albümüyle bozan sanatçı, adeta yeniden doğdu. Albümdeki "Sus" ve özellikle "Hadi Hadi" şarkıları, müzik listelerini altüst etti, gece kulüplerinin marşı haline geldi. Daha sonraki yıllarda çıkardığı "Hayde" albümünde, "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde ünlü aranjör Emrah Karaduman ile çalışarak müziğini modernize etti ve yeni nesli de yakaladı.
Kariyerinin ikinci baharını ise televizyon ekranlarında yaşadı. 2011’deki sempatik Praktiker reklamlarının ardından, gündüz kuşağının vazgeçilmezi oldu.
Kanal D’de "Gelinim Mutfakta" ile evlere konuk oldu. Show TV’de "Kuaförüm Sensin" jürisi olarak tarzını konuşturdu. Son olarak NOW ekranlarında "Gelin Görümce"yi sunarak enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.
Diskografi
Yaktı Yaktı (1993)
Sen İki Gözümsün (1995)
Sus (2008)
Hala Hala (2009)
Alırım aklını (2010)
Hayde (2011)
300 - 500 (2012) (Single)
Bak Güzele (2013) (Single)
Altın Çağ (2015)
Sallayana Sallaya (2016) (Single)
Tak Tak (2018) (Single)
Havam Yerinde (2019) (Aşk'ın Şarkıları)
Penaltı ve Gol (2019) (Single)
Afra Tafra (2023) (Single)
Bal Kaymak (2024) (Single)
Gelin Görümce (2024) (EP)
Vay Haline (2025) (Single)
Filmografisi
Beyaz Show - (1996) (Konuk)
Ruhsar - (1998) - (Konuk oyuncu)
Reyting Hamdi - (1998)
Neredesin Firuze - (2004)
Şeytanın Pabucu - (2008) - Burhan
Genco - (2008) - Ses Sanatçısı (42. bölüm)
Güldür Güldür Show - (2014) (Konuk)
Arkadaşım Hoşgeldin - (2014) (Konuk)
Bu Tarz Benim - (2014)
Gelinim Mutfakta (2018-2020) - Sunucu
Jet Sosyete - (2019) - Kendisi (44. bölüm, konuk)
Kuaförüm Sensin - (2020) - Jüri
Menajerimi Ara - (2021) - Kendisi (41. bölüm, konuk)
Şarkılar Bizi Söyler - (2021) (16. bölüm, konuk)
Gelin Görümce (2024-2025) - Sunucu