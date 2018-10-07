Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), omurilik felcine dikkati çekmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle RUNTOFD Çocuklar ve Gençler koşusu düzenledi.

Koştular, heyecanlandılar...Birbirlerinin yol arkadaşı oldular.



Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle omurilik felcine dikkati çekmek için güzel bir etkinliğe imza attı.



Düzenlenen "RUNTOFD Çocuklar ve Gençler Koşusu" bu görüntülere sahne oldu.



Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Yeşilköy Sahil'de buluştu. Omurilik felcine dikkati çekmek için, koştu.



Yarışma sonucunda dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.





