Yunus Emre Seçkisi adlı eser 7 dile çevrildi

BÜTÜN DÜNYAYA ANLATMAYA GAYRET ETTİK

Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Kartallıoğlu ise, şu sözleri ekledi:

- Yunus Emre sayesinde Anadolu coğrafyası, Türkçenin yurtlarından biri hâline geldi ve Türkçe, Yunus’un yazmış olduğu eserlerle 700 yıl boyunca bu topraklarda kalıcı bir dil oldu. Bu çalışma çerçevesinde Yunus Emre’nin ‘Divan’ ile ‘Risâletü’n-Nushiyye’ adlı eserlerinden seçkiler günümüze aktarılarak yeniden ele alındı ve Türkçe kelimeler yeniden okunmuş oldu. Enstitü olarak Divan ile Risâletü’n-Nushiyye eserlerini hem Arap harfli Türkçesi hem günümüze transkripte edilmiş şekli hem de Türkiye Türkçesiyle yayıma hazırladık. Bu iki eserden 72 şiirlik bir seçki yapıp çeşitli dünya dillerine çevirerek 700 yıl öncesinden Yunus’u bütün dünyaya anlatmaya gayret ettik.

Kaynak:dha.com.tr