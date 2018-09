Türk sanat müziğimizin en büyük sanatçılarından Zeki Müren'in Bodrum'daki müze evi, yerli turist akınına uğruyor. Sanat güneşimizin evini 9 ayda 60 bin kişi ziyaret etti.

Sanat güneşi sıfatını taşıyan Zeki Müren, ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen, şarkıları ve anılarıyla Türk halkının gönlünde yaşıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölümünden sonra müze haline getirilen evi her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Zeki Müren müzesi bu yıl 9 ayda 60 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.



Bodrum halkının "Paşa" ünvanıyla ölümsüzleştirdiği Zeki Müren'in müzesi, ilçede en çok ziyaret edilen ikinci müze. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk, yerli ve yabancı misafirlerin müzeye ilgisinin her yıl daha da arttığını söyledi.



Tüm malvarlığını Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Zeki Müren'in bu örnek davranışı unutulmadı. Kültür Bakanlığı ve iki vakıf arasında imzalanan protokolle, sanatçının son yıllarını geçirdiği 2 katlı ev 8 Temmuz 2000 tarihinde sanat müzesi olarak hizmete girdi. İki vakfın Bursa'da yaptırdığı "Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi" de ünlü sanatçının yolundan giden sanatçı adaylarına eğitim imkanı sunuyor.



Alt katı sanatçının yaşam alanına göre düzenlenen müzenin üst katında ise kişisel eşyaları, hayranlarından gelen mektuplar, plakları, kasetçalarları, takıları, ödülleri ve fotoğrafları yer alıyor.



Ziyaretçiler Zeki Müren şarkıları eşliğinde müzeyi geziyor, sanatçının bahçedeki 1976 model klasik otomobili ve elinde mikrofon tutan bronz heykelini de görebiliyor.



Sevenleri, sanatçının doğum ve ölüm yıldönümlerini de unutmuyor. Her yıl 24 Eylül ve 6 Aralık'ta Bursa'daki mezarı ile Bodrum'daki evinde anma törenleri düzenleniyor. Bu yıl da ölümünün 22'nci yıldönümü olan 23 Eylül'de mevlit okutulacak ve akşam Bodrum Antik Tiyatro'da Nalan Altınörs ve Yıldırım Bekçi, onun şarkılarını seslendirecek.



"Manolya" adlı plağıyla ilk "Altın Plak" ödülünü 1955 yılında kazanan sanatçı, birçok kurum ve kuruluş tarafından "yılın sanatçısı" seçildi. İlk şiir kitabı olan "Bıldırcın Yağmuru" ise 1965 yılında yayımlandı. 18 sinema filminde oynayan, 200'e yakın bestesi ve 50 plağı bulunan sanatçı, 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen ilk Türk Müziği sanatçılarımızdan oldu. 1996'da TRT'deki televizyon programına katılan Müren, kendisine yıllar önce ilk canlı yayında kullandığı mikrofon hediye edilince çok duygulanmış, fenalaşarak 66 yaşında hayata veda etmişti.



