banner999
Çin'de 2018 Türkiye turizm yılı
Çin'de 2018 Türkiye turizm yılı
 Venezuela'dan FETÖ hamlesi
 Venezuela'dan FETÖ hamlesi
15 kez Galatasaray, 9 kez Beşiktaş
15 kez Galatasaray, 9 kez Beşiktaş
Devlet korumasındaki gençlerin istihdam süreci başlıyor
Devlet korumasındaki gençlerin istihdam süreci başlıyor

Zeugma'da caz konseri düzenlendi

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde caz konseri düzenlendi.

Zeugma'da caz konseri düzenlendi

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde caz konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Hollanda Kraliyeti ve Müzede Caz Derneği tarafından düzenlenen konser sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Türkiye ve Hollanda arasındaki kültürel bağların güçlenmesinin amaçlandığı konsere ilişkin konuşan Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel, müzede bulunan eserlerin dünyanın nadide eserlerinden olduğunu söyledi.

ABD'nin Bowling Green Devlet Üniversitesinden alınarak Türkiye'ye getirilen, "Çingene Kızı" mozaiğinin parçalarının, Gaziantep'e dün ulaştığını anımsatan Tezel, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tezel, "Oldukça tarihi ve anlamlı bir günde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kayıp parçalar buraya getirildikten sonra bu konserimizin ayrı bir gurur oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, Joris Roelofs ile Clemens Van Der Feen konseri ile devam etti.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #zeugma #gaziantep #Caz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.