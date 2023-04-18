Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açılıyor

"Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, 20 Nisan Perşembe günü ziyarete açılıyor.

# kültür sanat
Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açılıyor - Resim: 1 1 3

Maraş merkezli depremlerin ardından ziyarete kapatılan Antep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, 20 Nisan'da yeniden ziyarete açılacak.

Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açılıyor - Resim: 2 2 3

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma Mozaik Müzesi, "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapıyor.

Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açılıyor - Resim: 3 3 3

Depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen müzenin kapıları, 20 Nisan Perşembe günü yeniden açılacak. Müze, 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.