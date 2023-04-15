Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi

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Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Binası'nın 2018'deki restorasyonu sırasında yapının zemininde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemi mozaiklerinin yapılan çalışmalar neticesinde bahçeye kadar uzandığı ortaya çıktı.
Tarihi Kazlıçeşme Sanat Binası`nın bahçesinde bulunan lahit ve 186 metrekarelik mozaiklerin sergileneceği müze yakında ziyarete açılacak.
Tamamlandığında İstanbul sur dışında bulunan en eski mozaiklere ev sahipliği yapacak olan müze, özellikle İstanbul`daki milattan sonra 5. yüzyıl Geç Roma ve Erken Bizans dönemi mimari tarihine ışık tutacak nitelikte olacak.
Restoratör mimar Olcay Aydemir, TÜBİTAK incelemelerine göre 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen lahit mezarda bulunan 2 iskeletin birinin 1750 yıllık diğerinin ise 1775 yıllık olduğunu belirtti.
Yapılan karbon testiyle lahit mezardaki kişilerin 3. ve 4. yüzyıl tarihleri arasında yaşadıkları, kadının 30-40 erkeğin ise 40-50 yaşlarında olduğu tespit edilirken, erkeğin kaburgasında bir kırık ve romatizma hastalığı olduğu raporlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi`nde kemiklerin DNA testi çalışmaları devam ediyor.