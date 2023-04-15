Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Binası'nın 2018'deki restorasyonu sırasında yapının zemininde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemi mozaiklerinin yapılan çalışmalar neticesinde bahçeye kadar uzandığı ortaya çıktı. 

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Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi - Resim: 1 1 6

Tarihi Kazlıçeşme Sanat Binası`nın bahçesinde bulunan lahit ve 186 metrekarelik mozaiklerin sergileneceği müze yakında ziyarete açılacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi - Resim: 2 2 6

Tamamlandığında İstanbul sur dışında bulunan en eski mozaiklere ev sahipliği yapacak olan müze, özellikle İstanbul`daki milattan sonra 5. yüzyıl Geç Roma ve Erken Bizans dönemi mimari tarihine ışık tutacak nitelikte olacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi - Resim: 3 3 6

Restoratör mimar Olcay Aydemir, TÜBİTAK incelemelerine göre 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen lahit mezarda bulunan 2 iskeletin birinin 1750 yıllık diğerinin ise 1775 yıllık olduğunu belirtti.

Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi - Resim: 4 4 6

Yapılan karbon testiyle lahit mezardaki kişilerin 3. ve 4. yüzyıl tarihleri arasında yaşadıkları, kadının 30-40 erkeğin ise 40-50 yaşlarında olduğu tespit edilirken, erkeğin kaburgasında bir kırık ve romatizma hastalığı olduğu raporlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi`nde kemiklerin DNA testi çalışmaları devam ediyor.