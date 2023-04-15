Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi

Yapılan karbon testiyle lahit mezardaki kişilerin 3. ve 4. yüzyıl tarihleri arasında yaşadıkları, kadının 30-40 erkeğin ise 40-50 yaşlarında olduğu tespit edilirken, erkeğin kaburgasında bir kırık ve romatizma hastalığı olduğu raporlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi`nde kemiklerin DNA testi çalışmaları devam ediyor.