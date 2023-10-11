Zübeyde Analar ve Oğullar Filminin Konusu Ne? Oyuncu Kadrosunda Kimler Var!

13 ekimde vizyona girecek olan Zübeyde Analar ve Oğullar filmi galasıyla seyircilerin ilgisini çekmeyi başardı. Zübeyde Analar ve Oğullar filminin konusu ne? Oyuncu kadrosundaki yıldız isimler kimler? Detaylar yazımızda!

YILDIZLAR GEÇİDİ KADROLU BİR FİLM! ZÜBEYDE ANALAR VE OĞULLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

13 Ekim 2023 tarihinde vizyona girecek olan Zübeyde Analar ve Oğullar filmi, Zübeyde Hanım'ın hayatını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi üzerine kurulu. Film, Zübeyde Hanım'ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4'ünü ve eşini kaybederken 'Mustafa'sını nasıl yetiştirdiğini anlatıyor.

Zübeyde Analar ve Oğullar filminin yönetmen koltuğunda Ulaş İnan Torun oturuyor. 2022 yılının Aralık ayında başlayan çekimler 2023 Nisan ayında sona erdi. Çekimler, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapıldı. Çekimlerin yaklaşık 5 ay gibi görece uzun bir süreç almasının sebebi filmin tarihsel bir drama olması ve Zübeyde Hanım'ın hayatının birçok dönemini anlatmasındandır. Filmin bazı sahneleri, Zübeyde Hanım'ın yaşadığı Selanik'te çekilirken diğer sahneleri ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de çekildi. Peki detaylı olarak incelendiğinde Zübeyde Analar ve Oğullar filminin konusu ne? Sizler için aşağıya yazdık!

FİLMİN ELE ALDIĞI GERÇEK KONULAR!

Film, Zübeyde Hanım'ın Selanik'te doğduğu ve büyüdüğü yıllarda başlıyor. Okuma-yazma bilen ve modern bir kadın olan Zübeyde Hanım'ın Selanik'te doğduğu ve 1889 yılında Ali Rıza Efendi ile evlenmesinden bahsediyor. Bu evlilikten olan Mustafa, Makbule, Fatma, Ahmet, Ömer ve Afet olmak üzere altı çocuklarını, Ali Rıza Efendi'nin vefatı ve bazı çocuklarının ölümlerini anlatarak devam etmekte. Film özellikle gücünü toplayarak oğlu Mustafa'yı güzel bir şekilde yetiştiren Zübeyde Hanım'ın ve tüm zorluklara rağmen harika kişiliği ve liderliğiyle tarihe adını altın harflerle kazımış Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini yansıtıyor.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Aslıhan Güner Kılıç - Zübeyde Hanım

Alican Yücesoy - Mustafa Kemal Atatürk

Wilma Elles - Makbule Atadan

Emre Kınay - Ali Rıza Efendi

Turgay Tanülkü - Ahmet Rıza Efendi

Makbule Sitare Akbaş - Fatma Mustafa

Devrim Nas - Ömer Mustafa

Ulviye Karaca - Afet İnan