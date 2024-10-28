Zuhal Olcay Oyuncu Sendikası'nın yeni genel başkanı oldu

Oyuncular Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı ve sendikanın yeni yönetimi belirlendi. Sosyal medyadan yapılan paylaşıma göre yeni dönemde Sendika Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu, delegelerin oylarıyla seçildi.

Açıklamada, Oyuncular Sendikası'nın yeni yönetimi şu şekilde duyuruldu:

Genel Başkan: Zuhal Olcay

Genel Sekreter: Atilla Gündoğdu

Genel Mali Sekreter: Taner Rumeli

Yönetim Kurulu Üyeleri:Gizem Erman Soysaldı

Arda Kavaklıoğlu

Cem Yiğit Üzümoğlu

Özlem Zeynep Dinsel

Esin Aslan

Yasin Yürekli