Zuhal Olcay Oyuncu Sendikası'nın yeni genel başkanı oldu

Oyuncular Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı ve sendikanın yeni yönetimi belirlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Zuhal Olcay Oyuncu Sendikası'nın yeni genel başkanı oldu
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Oyuncular Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı ve sendikanın yeni yönetimi belirlendi. Sosyal medyadan yapılan paylaşıma göre yeni dönemde Sendika Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu, delegelerin oylarıyla seçildi.

Açıklamada, Oyuncular Sendikası'nın yeni yönetimi şu şekilde duyuruldu:

Genel Başkan: Zuhal Olcay
Genel Sekreter: Atilla Gündoğdu
Genel Mali Sekreter: Taner Rumeli
Yönetim Kurulu Üyeleri:Gizem Erman Soysaldı
Arda Kavaklıoğlu
Cem Yiğit Üzümoğlu
Özlem Zeynep Dinsel
Esin Aslan
Yasin Yürekli

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