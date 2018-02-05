Kurultayda Amerikancılar yarıştı

Umudun değil, umutsuzluğun hâkim olduğu CHP Kurultayı dün tamamlandı. İki adayın da Kemalist değil, sosyal demokrat olması; birortaya çıkmamasının temel göstergesiydi.Altıok ve milli değerlerden yoksun bir anlayışın, zaten ortaya bir irade koyması mümkün değildi. İdeolojinin kendisi milletten yana değil ki, ortaya milletten yana bir irade çıksın.hem CHP’nin hem de Türkiye’nin kaybetmesi anlamına geliyordu.Sosyal demokrasi, yani sermayenin ideolojisi kazandı. Türkiye kaybetti.Amerikan emperyalizminin, ülkemize Suriye’nin kuzeyinden doğrulttuğu silahın gölgesinde yapılan Kurultayda, Amerikan emperyalizminden ya da Batının maşası PKK ardıllarının sözü dahi edilmedi.İçeride kalarak, CHP’yi, CHP’nin içinde mücadele ederek Kemalizm’i hâkim kılarız sananlar, bir kez daha tasfiyeye ile karşı karşıya kaldı.Bilmeyenler için söyleyelim hem Kemalist hem sosyal demokrat olunmaz. Bunlar birbirinin zıttı doktrinlerdir. Ya da düşünce akımlarıdır.Atatürk hayattayken sosyal demokratlar, Sosyalist Enternasyole Atatürk’ü yazılı şikâyet etmişti.O günlerde, CHP içinde tek tük olan sosyal demokratlar vardı.Şimdi CHP’nin tamamını kapladı.Bugün Avrupa’da Türkiye’yi parçalamaya ya da denetim altında tutmaya çalışan ideoloji sosyal demokrat ideolojidir. Ve halen Mustafa Kemal düşmanlığı en hızlı bir şekilde devam etmektedir.Amerika’nın Türkiye ve Türk ordusu ile savaşında, çok açık görüldüğü gibi; Amerika Kemalizm ve milliyetçilikle savaşmıştır. Milli olan her şey ile savaşmıştır. Bunun için tarikatları örgütleyerek milli değerlerler savaşmıştır. Savaşmaktadır.Halen de durum bu iken, emperyalizm ile mücadelenin adı bile edilmeyen bu kurultay, Türkiye için çok büyük şansızlıktır.Çok yazıktır ki, Kurultay’da, ülkeyi savunacak bir irade ortaya çıkmamış, Amerikancıların yarışına sahne olmuştur.Kurultay’da Amerika kazanmış Türkiye kaybetmiştir.Amerika’nın hükümetler devirip, yeni hükümet formülleri ürettiği dönemler geride kalmıştır. ABD’nin ülke içinde operasyon yapacak araçları kalmamıştır.Atlantik Dönemi kapanmıştır.Dönem Avrasya dönemidir. Avrasyacılığın önderliğini yapanlar ülke yönetimlerinde olacaklardır.Eğer milletvekilliği çıkarı peşinde koşanlara varsa duyurulur. Yanlış ata oynamayın.PKK’nın siyasi uzantılarından ve onun arkasındaki Amerika’dan medet umarak siyaset artık mümkün değildir.Antiemperyalist kimlik ortaya konulmadan ülke yönetimlerinde barınmak artık zor.