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SON DAKİKA HABERLERİ! Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişi: EYT yasası çıksa bile... 18 Eylül 2019, 17:52

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, kendisine gelen bir soruya verdiği yanıtta "EYT yasası çıksa bile geriye dönük fark ödenmesi mümkün değildir. Keza Kurumun, bunun altından kalkması imkân dâhilinde değildir" ifadelerini kullandı
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili soruyu cevaplandırdı.

Gelen sorular ve cevaplar şu şekilde:

"İsa Hocam, 2013 yılında emekli olmam gerekirken EYT’den dolayı 2019'da emekli oldum. Aradan geçen 6 yıllık EYT farkını alabilir miyim?"

EYT yasası, emeklilik için halen yaş dışındaki tüm şartları yerine getirmiş, ancak yaş engeline takılanlar için EYT’lilerin gösterdiği çabadır. EYT yasası çıksa bile geriye dönük fark ödenmesi mümkün değildir. Keza Kurumun, bunun altından kalkması imkân dâhilinde değildir."

ulusal.com.tr
Etiketler
SgkSosyal Güvenlik KurumuIsa KarakaşEmeklilikte Yaşa TakılanlarEyt

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