banner1002
Rusya: 4 Suriye askeri öldü
Rusya: 4 Suriye askeri öldü
KGM'den sürücülere 'yol' uyarısı: Kesinlikle girilmemeli
KGM'den sürücülere 'yol' uyarısı: Kesinlikle girilmemeli
Eskişehir'de 'ByLock' operasyonu
Eskişehir'de 'ByLock' operasyonu
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar

21 Ocak 2019 Pazartesi Hadi 12.30 ve 20.30 yarışması joker kodu ve ipucu sorusu

Canlı bilgi yarışması Hadi'nin 21 Ocak 2019 Pazartesi gününe ait ipucu sorusu belli oldu. Oyuna ait hesap tarafından yapılan paylaşımda, "Dünya tiyatrosu, mitolojiden ve felsefeden bolca beslenmiştir. Bunun en güzel örnekleri de iyimserlik anlamına gelen Candide ve Oedipus adlı oyunlardır. Peki bu ses getiren piyeslerin kimin eseri olduğunu doğru tahmin edebilecek misin?" denildi. Yarışmaya ait joker kodu ve ipucu sorularını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 21 Ocak 2019 Pazartesi Hadi yarışması joker kodu ve ipucu sorusu

21 Ocak 2019 Pazartesi Hadi 12.30 ve 20.30 yarışması joker kodu ve ipucu sorusu

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'ye ait sosyal medya hesabından 21 Ocak 2019 Pazartesi gününe ait ipucu sorusu paylaşıldı.

Hesap tarafından yapılan paylaşımda, "Dünya tiyatrosu, mitolojiden ve felsefeden bolca beslenmiştir. Bunun en güzel örnekleri de iyimserlik anlamına gelen Candide ve Oedipus adlı oyunlardır. Peki bu ses getiren piyeslerin kimin eseri olduğunu doğru tahmin edebilecek misin?" denildi.

Ortalama 300 bin kişinin aynı anda oynadığı yarışmada para ödülü de dağıtılıyor. Yarışmanın ödülü, tüm soruları bilen yarışmacılar arasında eşit payla dağıtılıyor.

Canlı bilgi yarışmasını, ünlü isimlerden Müge Boz ile Merve Toy sunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi #merve toy #müge boz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.