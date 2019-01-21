Canlı bilgi yarışması Hadi'nin 21 Ocak 2019 Pazartesi gününe ait ipucu sorusu belli oldu. Oyuna ait hesap tarafından yapılan paylaşımda, "Dünya tiyatrosu, mitolojiden ve felsefeden bolca beslenmiştir. Bunun en güzel örnekleri de iyimserlik anlamına gelen Candide ve Oedipus adlı oyunlardır. Peki bu ses getiren piyeslerin kimin eseri olduğunu doğru tahmin edebilecek misin?" denildi. Yarışmaya ait joker kodu ve ipucu sorularını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 21 Ocak 2019 Pazartesi Hadi yarışması joker kodu ve ipucu sorusu

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'ye ait sosyal medya hesabından 21 Ocak 2019 Pazartesi gününe ait ipucu sorusu paylaşıldı.



Hesap tarafından yapılan paylaşımda, "Dünya tiyatrosu, mitolojiden ve felsefeden bolca beslenmiştir. Bunun en güzel örnekleri de iyimserlik anlamına gelen Candide ve Oedipus adlı oyunlardır. Peki bu ses getiren piyeslerin kimin eseri olduğunu doğru tahmin edebilecek misin?" denildi.



Ortalama 300 bin kişinin aynı anda oynadığı yarışmada para ödülü de dağıtılıyor. Yarışmanın ödülü, tüm soruları bilen yarışmacılar arasında eşit payla dağıtılıyor.



Canlı bilgi yarışmasını, ünlü isimlerden Müge Boz ile Merve Toy sunuyor.



ulusal.com.tr