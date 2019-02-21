Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 21 Şubat 2019 Perşembe günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen perşembe sürprizleri nedir? İpucu sorusu açıklandı. Bugünün ilk yarışması 12.30'da. İpucu sorusu Doktor Strange'den geliyor. Vestel katkılarıyla Hadi Gamer başlıyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süreliğine pause'a basmaya hazır mıyız hadiciler? Jahrein'in sunumuyla hadi gamer bugün saat 19.30'da! Oyunun tadı onsuz çıkmaz dediğin takım arkadaşını yorumlarda etiketle onun da haberi olsun!" şeklinde paylaşım yapıldı. Hadi Gamer yarışmasının ipucu sorusuyla ilgili olarak da "hadi gamer bu akşam Vestel'in katkılarıyla 19.30'da! Ödül Vestel'den 10.000 TL! İpucumuz da tabii ki efsanevi bir video oyunundan geliyor... Birçok oyun platformu için versiyonlarını piyasaya süren Grand Theft Auto: Vice City'i hatırlamayanımız var mı? Peki oyunun baş karakteri hakkında neler biliyoruz?" denildi. Oyunda "Tommy Vercetti, Sonny Forelli, Lance Vance, Ricardo Diaz, Ken Rosenberg, Juan García Cortez, Mercedes Cortez ve Kent Paul" karakterleri yer alır

​Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugün 12.30'daki ilk yarışmanın joker kodu henüz paylaşılmadı. 12.30'daki yarışmanın ipucu sorusu ise bir film karakteri.



Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Hadi bugün 12.30'da! Süper kahraman filmlerini sever misiniz hadiciler? Bugünkü ipucumuz evrenin mistik koruyucusu Doctor Strange'den geliyor... Peki bu karakteri sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır biliyor muyuz?



Sorunun yanıtı Benedict Cumberbatch... İngiltereli oyuncu Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes dizisi ile de tanınıyor. Cumberbatch tiyatro kökenli olduğu için oynadığı rollerle gönüllere taht kurmuş durumda.



Doktor Strange, Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman karakterinden uyarlanmış, 2016 yılı bilim kurgu, aksiyon, macera türlerindeki süper kahraman filmi. Scott Derrickson tarafından yönetilen filmin senaryosu Derrickson ve C. Robert Cargill tarafından yazıldı.



HADİ GAMER BAŞLIYOR



Vestel katkılarıyla Hadi Gamer başlıyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süreliğine pause'a basmaya hazır mıyız hadiciler? Jahrein'in sunumuyla hadi gamer bugün saat 19.30'da! Oyunun tadı onsuz çıkmaz dediğin takım arkadaşını yorumlarda etiketle onun da haberi olsun!" şeklinde paylaşım yapıldı.



HADİ GAMER İPUCU SORUSU



Hadi Gamer yarışmasının ipucu sorusu da paylaşıldı.



Paylaşımda şunlar yer aldı:



"hadi gamer bu akşam Vestel'in katkılarıyla 19.30'da! Ödül Vestel'den 10.000 TL! İpucumuz da tabii ki efsanevi bir video oyunundan geliyor... Birçok oyun platformu için versiyonlarını piyasaya süren Grand Theft Auto: Vice City'i hatırlamayanımız var mı? Peki oyunun baş karakteri hakkında neler biliyoruz?"



Oyunda "Tommy Vercetti, Sonny Forelli, Lance Vance, Ricardo Diaz, Ken Rosenberg, Juan García Cortez, Mercedes Cortez ve Kent Paul" karakterleri yer alır.



HADİ NEDİR?



Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.



İpucu'yla ilgili ayrıntılar gelecek...



ulusal.com.tr



