Canlı bilgi yarışması Hadi'nin 22 Ocak 2019 Salı gününe ait joker kodu ve ipucu sorusu belli oldu. Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "hadi bugün 12.30’da! Herkes buradaysa ipucumuzu paylaşalım... Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hatırlarsınız, bu oyuncumuz aynı zamanda 2014 yılında Kenan Doğulu’yla hayatını birleştirmişti." denildi. İşte 22 Ocak 2019 Salı Hadi yarışması joker kodu ve ipucu sorusu

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'ye ait sosyal medya hesabından 21 Ocak 2019 Pazartesi gününe ait ipucu sorusu paylaşıldı.



Hesap tarafından yapılan paylaşımda, "hadi bugün 12.30’da! Herkes buradaysa ipucumuzu paylaşalım... Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hatırlarsınız, bu oyuncumuz aynı zamanda 2014 yılında Kenan Doğulu’yla hayatını birleştirmişti." denildi.



Ortalama 300 bin kişinin aynı anda oynadığı yarışmada para ödülü de dağıtılıyor. Yarışmanın ödülü, tüm soruları bilen yarışmacılar arasında eşit payla dağıtılıyor.



Canlı bilgi yarışmasını, ünlü isimlerden Müge Boz ile Merve Toy sunuyor.



ulusal.com.tr



