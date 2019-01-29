Hadi Magazin yarışması bugün 11.30'da yapılmaya çalışıldı fakat yarışma tamamlanamadı.
Yarışmaya ait sosyal medya hesabından magazin yarışmasına dair açıklama geldi.
Açıklamada, "Yarım kalan hadi magazin yarışmamıza katılan tüm hadicilerin hesaplarına joker tanımlanacaktır. hadi magazin perşembe 11:30’da. Ödülümüz perşembe gününe devretmiştir." denildi.
Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada, "Sevgili hadiciler, Bugün tamamlayamadığımız hadi magazin yarışmasına katılan herkese joker tanımlayacağız. hadi magazin yarışmamızın ödülü 31 Ocak Perşembe 11:30 yarışmasına devretmiştir. İlginize teşekkür ederiz." bilgileri paylaşıldı.
Hadi Magazin yarışmasını ünlü isim Özge Ulusoy sunuyor.
ulusal.com.tr
Hadi tarafından yapılan açıklamaya göre, magazin yarışması tamamlanamadı. Yarım kalan yarışma nedeniyle açıklama yapan Hadi, yeni yapılacak yarışmaya katılan herkesin hesabına joker kodu tanımlanacağını belirtti. Açıklamada, "Yarım kalan hadi magazin yarışmamıza katılan tüm hadicilerin hesaplarına joker tanımlanacaktır. hadi magazin perşembe 11:30’da. Ödülümüz perşembe gününe devretmiştir." denildi. Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada, "Sevgili hadiciler,
Bugün tamamlayamadığımız hadi magazin yarışmasına katılan herkese joker tanımlayacağız. hadi magazin yarışmamızın ödülü 31 Ocak Perşembe 11:30 yarışmasına devretmiştir. İlginize teşekkür ederiz." bilgileri paylaşıldı.
Hadi Magazin yarışması bugün 11.30'da yapılmaya çalışıldı fakat yarışma tamamlanamadı.