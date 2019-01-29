Hadi tarafından 29 Ocak 2019 Salı bugün yeni bir yarışma yapılacak. Hadi Magazin adlı yarışma bugün saat 11.30'da gerçekleştirildi. Yarışmayı ünlü isim Özge Ulusoy sundu. Yarışmanın ödülünün de 30 bin lira olduğu açıklandı. Hadi Magazin'in 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "hadi bugün 12.30’da! Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalık çalışmaları yaratıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Birkaç dakika kullanıp çöpe attığımız bu ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. Türkiye’de kişi başı üretilen günlük çöp miktarı ortalama ne kadardır? @copunesahipcik" denildi. Ayrıca, saat 13.00'a kadar geçerli olacak joker kodunun hadimagazin olduğu belirtildi