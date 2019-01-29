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29 Ocak 2019 Salı Hadi Magazin yarım kaldı! Hadi'den herkese joker kodu hediye! Ödül devretti

Hadi tarafından yapılan açıklamaya göre, magazin yarışması tamamlanamadı. Yarım kalan yarışma nedeniyle açıklama yapan Hadi, yeni yapılacak yarışmaya katılan herkesin hesabına joker kodu tanımlanacağını belirtti. Açıklamada, "Yarım kalan hadi magazin yarışmamıza katılan tüm hadicilerin hesaplarına joker tanımlanacaktır. hadi magazin perşembe 11:30’da. Ödülümüz perşembe gününe devretmiştir." denildi. Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada, "Sevgili hadiciler, Bugün tamamlayamadığımız hadi magazin yarışmasına katılan herkese joker tanımlayacağız. hadi magazin yarışmamızın ödülü 31 Ocak Perşembe 11:30 yarışmasına devretmiştir. İlginize teşekkür ederiz." bilgileri paylaşıldı.

29 Ocak 2019 Salı Hadi Magazin yarım kaldı! Hadi'den herkese joker kodu hediye! Ödül devretti

Hadi Magazin yarışması bugün 11.30'da yapılmaya çalışıldı fakat yarışma tamamlanamadı.

Yarışmaya ait sosyal medya hesabından magazin yarışmasına dair açıklama geldi.

Açıklamada, "Yarım kalan hadi magazin yarışmamıza katılan tüm hadicilerin hesaplarına joker tanımlanacaktır. hadi magazin perşembe 11:30’da. Ödülümüz perşembe gününe devretmiştir." denildi.

Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada, "Sevgili hadiciler, Bugün tamamlayamadığımız hadi magazin yarışmasına katılan herkese joker tanımlayacağız. hadi magazin yarışmamızın ödülü 31 Ocak Perşembe 11:30 yarışmasına devretmiştir. İlginize teşekkür ederiz." bilgileri paylaşıldı.

Hadi Magazin yarışmasını ünlü isim Özge Ulusoy sunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi #hadi magazin #özge ulusoy
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Hadi bugün 29 Ocak 2019 Salı 11.30 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu belli oldu - Hadi Magazin'i Özge Ulusoy sundu
Hadi bugün 29 Ocak 2019 Salı 11.30 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu belli oldu - Hadi Magazin'i Özge Ulusoy sundu
Hadi tarafından 29 Ocak 2019 Salı bugün yeni bir yarışma yapılacak. Hadi Magazin adlı yarışma bugün saat 11.30'da gerçekleştirildi. Yarışmayı ünlü isim Özge Ulusoy sundu. Yarışmanın ödülünün de 30 bin lira olduğu açıklandı. Hadi Magazin'in 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "hadi bugün 12.30’da! Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalık çalışmaları yaratıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Birkaç dakika kullanıp çöpe attığımız bu ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. Türkiye’de kişi başı üretilen günlük çöp miktarı ortalama ne kadardır? @copunesahipcik" denildi. Ayrıca, saat 13.00'a kadar geçerli olacak joker kodunun hadimagazin olduğu belirtildi
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