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80'ler haberleri! Seksenler dizisi TRT 1'de mi yayınlanacak? TRT 1 yeni bölüm yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Birol Güven'den Seksenler açıklaması

Senarist ve yapımcı Birol Güven, Seksenler dizisinin geniş oyuncu kadrosu ve sürpriz isimlerde yakında TRT 1'de olacağını söyledi. Okuma provasında tüm oyuncuların olmadığını ifade eden Güven, tatilde, turnede ve yurt dışında olan kişilerin olduğunu kaydederek, çekimlerde eksikliklerinin olmayacağını sözlerine ekledi. Güven, "Seksenler geniş oyuncu kadrosuyla ve sürpriz isimlerle yakında TRT1'de" dedi

80'ler haberleri! Seksenler dizisi TRT 1'de mi yayınlanacak? TRT 1 yeni bölüm yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Birol Güven'den Seksenler açıklaması

Senarist ve yapımcı Birol Güven, TRT 1'de yayınlanacak Seksenler dizisi hakkında açıklama yaptı.

Güven, okuma provasında tüm oyuncuların olmadığını, tatilde ve turnede olanların var olduğunu kaydetti.

Birkaç kişinin de yurt dışında olduğunun altını çizen Güven, çekimlerde eksik kimsenin olmayacağını söyledi.

Güven, "Seksenler geniş oyuncu kadrosuyla ve sürpriz isimlerle yakında TRT1'de" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #birol güven #trt 1 #seksenler
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